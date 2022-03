Guinée: Ibrahima Kassory Fofana devient président par intérim du RPG, l'ex-parti au pouvoir

En Guinée, déchu il y a plus six mois par un coup d'état militaire le 5 septembre 2021, Alpha Condé ne prendra plus la tête du parti qu'il a lui-même créé dans la clandestinité au début des année 1990.

En attendant le prochain président du RPG, un intérimaire a été porté à la tête de l'ancien parti au pouvoir. En réunion extraordinaire, ce jeudi 10 mars 2022, les cadres du parti ont désigné l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana comme président par intérim.

L'après Alpha Condé est donc en marche en Guinée et au sein même du Rassemblement du peuple de Guinée, son parti et l'ex-parti au pouvoir. Ce jeudi, au siège du RPG, Kassory Fofana a été investi président provisoire du parti sous les cris de désapprobation de certains militants.

Mais, Kassory Fofana se dit lui-même surpris du choix porté sur sa personne : " J'ai été agréablement surpris parce que cette désignation à la quasi-unanimité du bureau politique et du comité central a reçu l'onction politique du président de la République depuis sa retraite sanitaire et cela démontre que c'est un grand homme et un politique. "

L'ancien Premier ministre ne se fait pas d'inquiétude malgré la contestation : " Ce sont des petits grincements au sein de la famille politique, ça n'ira pas loin, ça sera très vite maîtrisé je vous l'assure. "

Néanmoins, ce militant explique pourquoi il s'oppose à la désignation de Kassory Fofana : " Si réellement le docteur Kassory veut être président du parti, qu'il attende le congrès ! Les gens doivent respecter les militants quand on parle de leader, c'est les militants, ceux qui votent, ce sont eux qui prennent les coups. Réellement, je vous ai toujours dit que nous ne sommes plus des kleenex politiques, nous nettoyer et mettre dans la poubelle c'est terminé, nous sommes là, nous attendons le congrès. "

Le troisième et dernier Premier ministre d'Alpha Condé en onze ans de pouvoir sera investi sans doute à l'occasion du prochain congrès du parti qui doit se tenir avant la fin de l'année 2022.