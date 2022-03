Madagascar: Remaniement - À vos pronostics

Qui vont partir, qui vont rester? Les supputations vont bon train quant au prochain remaniement. Certains départements comme l'Économie et les Finances sont plus convoités que d'autres.

Tous les coups sont permis. Pour rester ou avoir un siège au sein du gouvernement, certains ne s'embarrassent guère de scrupules. La liberté et l'impunité offertes par les réseaux sociaux ont rendu les périodes de veille de remaniement plus qu'intéressantes. Deux ministres se sont ainsi dénigrés en public après un tollé général sur l'interdiction des valises à roulettes dans la cabine d'un avion. Tous les deux risquent d'être exclus du quatrième gouvernement de Christian Ntsay en trois ans.

Outre ce suicide volontaire, les déballages sur les réseaux sociaux font également rage. Après l'ancien ministre de la Justice, Herilaza Imbiki c'est au tour de la ministre de l'Économie et des finances, Rindra Hasimbelo Raharinirinason d'être la cible des snipers des réseaux sociaux depuis hier.

On ignore la portée de cette attaque soudaine et pas fortuite, mais la ministre peut se servir de bouclier son bilan à la tête de ce département depuis sept mois. Sa dernière performance date de cinq jours avec le déblocage de 67,5 millions de dollars par le Fonds monétaire international dans le cadre de la Facilité élargie de crédit. Un pactole qui va assurer une grande partie du budget de l'État. Le nerf de la guerre est là et on le doit à la ministre de l'Économie et des finances. Si l'évaluation ne tient compte que des résultats, elle devrait être reconduite.

Il en va de même des ministères régaliens comme la Défense confiée au général Richard Rakotonirina, de l'Interieur dirigée par Pierre Holder Ramaholimihaso, du secrétaire d'État à la gendarmerie le général Gelle , des Affaires étrangères. Les trois hommes n'ont rien à se reprocher sur le plan moral et constituent l'épine dorsale du gouvernement.

Bonne voie

Le communiqué de la présidence avait bien précisé " changement de quelques ministres " , ce qui signifie que seuls quelques-uns vont partir. La ministre de l'Éducation nationale Michele Sahondrarimalala ne devrait pas être parmi eux. Elle tient bien la barque depuis deux ans dans un département miné par la corruption et la politisation auparavant.

Recruté pour lutter contre la hausse des prix et la bataille de l'industrialisation, Edgard Razafindravahy plonge corps et âme dans cette difficile bataille et est sur la bonne voie malgré plusieurs paramètres internationaux impossibles à maîtriser et un département assez lourd avec trois domaines importants.

La ministre de la Communication et de la culture reste un soutien précieux et inconditionnel du pouvoir mais pourrait changer de camp mais si on la retire du gouvernement. Deux départements sont inoccupés actuellement en l'occurrence la Justice et les Mines.

Deux ministères importants dans les rouages de l'État et où la corruption est monnaie courante. Il faudra donc trouver des gens qui marient la compétence et l'honnêteté. Un oiseau rare en fait.

Les départements à problème comme l'Environnement où la ministre et la vice-ministre se chamaillent en permanence devraient changer de titulaire. Il en va de même de l'Aménagement du territoire dont le ministre a choisi d'être en marge des activités gouvernementales.

Les autres départements comme la Fonction publique, les Sports, la Population, l'Énergie, l'Artisanat, les Travaux publics, les Affaires étrangères, pourront faire les frais d'un maintien d'autres ministres.