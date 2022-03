Maroc: Le projet "LINK UP AFRICA", un nouveau jalon dans le partenariat historique et stratégique Maroc-UE

Rabat — La signature, jeudi à Rabat, du document relatif au projet "LINK UP AFRICA", le premier de son genre dans le cadre du partenariat entre le Maroc et l'Union Européenne et qui s'articule autour de deux projets d'un budget de 4,15 millions d'euros, se veut un nouveau jalon dans le partenariat historique, multidimensionnel et stratégique qui ne cesse de se renforcer pour devenir aujourd'hui un modèle de coopération entre l'UE et son voisinage du sud.

En effet, la relation privilégiée qui lie le Maroc et l'UE va au-delà d'une coopération entre gouvernements et s'étend aux échanges parlementaires, dans le cadre de la Commission Mixte Parlementaire, Maroc-Parlement européen (CPM), la première à être instaurée avec un pays du Sud de la Méditerranée, ainsi qu'avec la société civile et les acteurs du secteur privé.

Ce dynamisme est aussi dicté par un contexte bilatéral marqué par la nouvelle dynamique impulsée par la Déclaration Politique Conjointe de juin 2019, qui établit un "Partenariat euro-marocain de Prospérité Partagée" s'articulant autour de quatre Espaces (Politique et sécurité; Economique; valeurs; et connaissances) et deux axes horizontaux (Environnement et migration).

Il est également incité par le processus de discussions du "Programme Indicatif Multi-annuel 2021-2027" (PIM) qui dénote d'une plus grande synchronisation entre les besoins du Maroc et la relation Maroc-UE.

Au niveau régional, cette nouvelle dynamique intervient après le lancement par l'UE, à travers sa communication du 9 février 2021, d'un partenariat renouvelé pour le Voisinage Méridional. Cette nouvelle vision est portée par "un Nouvel Agenda pour la Méditerranée" et son Plan Économique et d'Investissement spécifique pour les voisins méridionaux, élaborés grâce à un processus inclusif lancé avec le Commissaire européen (visioconférence ministérielle du 2 octobre 2020). Une place de choix y est accordée au Maroc (7 projets phares "Flagships projects" sur 12).

En effet, le Maroc continue d'être le principal bénéficiaire du soutien financier de l'UE dans le voisinage Sud. A travers son accompagnement multidimensionnel (appui budgétaire, assistance technique, prêts BEI et BERD), l'UE apporte un soutien important aux réformes et aux stratégies sectorielles du Royaume.

Le Maroc reste aussi doté de la plus grande enveloppe du Voisinage Sud (908 millions d'euros pour 2021-2024/1,6 milliard d'euros 2021-2027/rythme annuel 227 millions d'euros).

Le Royaume est, en outre, le 1er pays en termes de flagship projects (7 sur 12). En une année, 5 "Flagship projects" sur 7 sont déjà engagés à différents niveaux, dont certains à un stade avancé de structuration (ex : Protection Sociale; Génération Green; Horizon Europe; Partenariat Vert).

Il faut dire que le Partenariat s'oriente vers une mise à niveau qualitative, avec la perspective d'association à des programmes de l'UE (Horizon Europe, Eu4Health, Europe Creative) et investit des thématiques d'avenir (Partenariat Vert lancé en juin 2021 et un futur Partenariat Numérique), notamment dans le cadre de la nouvelle stratégie européenne dite "Global Gateway".