Maroc: Chambre des représentants - Un groupe thématique se penche sur l'évaluation de la politique hydrique

Rabat — Le groupe thématique chargé d'évaluer les politiques hydriques a tenu, mercredi à la Chambre des représentants, sa première réunion.

Cette rencontre, dirigée par le président de la Chambre des représentants Rachid Talbi Alami, s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de la fonction de l'évaluation parlementaire des politiques publiques, conformément aux chapitres 70 et 101 de la Constitution, après que le bureau de la Chambre a défini "la politique hydrique" comme thématique devant être évaluée, indique un communiqué de la Chambre.

Lors de cette réunion tenue en présence des membres du groupe thématique, mandatés par les groupes et des groupements parlementaires, M. Talbi Alami a souligné l'importance que revêt l'évaluation parlementaire, une des nouvelles compétences qu'à conférées la Constitution de 2011 au parlement, aux côtés de la législation et du contrôle parlementaire, ce qui est à même de consolider les pratiques démocratiques, de renforcer le capital parlementaire et de permettre à l'institution représentative de remplir pleinement son rôle de suivi et d'évaluation des politiques et programmes publics, en vue de les hisser au niveau des aspirations nationales et sociétales.

Le Président de la Chambre des Représentants a ensuite relevé l'importance de l'évaluation de la politique hydrique ainsi que son caractère d'actualité, partant de la sollicitude et de l'intérêt qu'accorde SM le Roi Mohammed VI à la question des ressources en eau et à la sécurité hydrique, désormais une préoccupation urgente et un problème structurel en raison des conditions climatiques, du manque de précipitations et de la surexploitation des nappes phréatiques, entre autres.

Dans ce contexte, M. Talbi Alami a relevé que l'institution parlementaire est appelée à interagir immédiatement avec ce sujet vital, en tenant compte des contraintes qu'induit la conjoncture actuelle, notamment du point de vue de l'évaluation, en identifiant les réalisations accomplies et les difficultés aplanies, dans l'objectif d'en tirer les enseignements nécessaires et, partant, améliorer les politiques hydriques publiques.

De leur côté, les membres du groupe thématique ont salué le choix de sujet, qui intervient à un moment où la politique hydrique est désormais un axe stratégique, nécessitant la conjugaison des efforts et l'unification des approches pour définir les contours d'une politique hydrique efficiente et efficace prenant en considération les différents défis et contraintes.

Ils ont également exprimé, dans le cadre des missions qui leur ont été confiées, leur disposition à œuvrer dans un esprit collectif afin d'élaborer un rapport objectif selon une méthodologie scientifique précise répondant aux normes et approches internationalement reconnues en la matière.