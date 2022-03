Egypte: Al-Sissi s'envole vers Riyad, pour une visite officielle en Arabie Saoudite

Le Président Abdel Fattah al-Sissi se rend, mardi matin, à Riyad, pour une visite officielle en Arabie Saoudite.

Le porte parole de la présidence de la république l'ambassadeur Bassam Radi a déclaré, aujourd'hui matin, que la visite s'inscrit dans le cadre des relations historiques profondes liant l'Egypte et l'Arabie Saoudite, et de leur coopération à tous les échelons.

"Le Rais s'entretiendra avec son frère, le roi Salmane Ben Abdel Aziz d'Arabie Saoudite, et le prince héritier, vice premier ministre et ministre de la défense, le prince Mohamed Ben Salmane Ben Abdel Aziz, des relations bilatérales étroites entre les deux pays, outre leurs consultations et coordinations sur les diverses causes et crises régionales et internationales d'intérêt commun, qui surviennent à l'heure actuelle et nécessitent la conjugaison des efforts pour protéger la sécurité nationale arabe", a ajouté M.Radi.