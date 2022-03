Afrique: CAF LDC - Walid Regragui (coach Wydad) - " Nous sommes prêts à gagner le match " face au Zamalek

Après avoir battu Zamalek lors de la troisième journée de la CAF Ligue des Champions, le Wydad occupe désormais la deuxième place du groupe D.

Ce vendredi, à l'occasion de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions de la CAF, les Rouges du Wydad sont appelés à confirmer leur regain de forme, en allant croiser le fer avec les Cairotes du Zamalek sur la pelouse du Stade international du Caire. Le Wydad, qui avait raté son premier déplacement en Angola, tentera de se racheter cette fois-ci en Égypte, avec l'objectif de maintenir la pression sur le leader de la poule : le Petro Atletico. Avec six points à leur actif, les géants marocains ont quatre points d'avance sur les Chevaliers blancs qui occupent la troisième place.

" Le match est très important, car Zamalek est un adversaire de taille et comprend des joueurs distingués, dont les anciens attaquants du Wydad, Mohamed Ounajem et Achraf Bencharki, a déclaré Walid Regragui, l'entraineur du Wydad. Zamalek a également un groupe de joueurs très spécial comme Mohamed Abou-Gabal, Ahmed Sayed 'Zizo', Shikabala et Youssef Obama ", a-t-il ajouté.

Le technicien marocain avat déjà affronté Ferreira le coach du Zamalek lors de la Coupe de la Confédération de la CAF 2015, lors de son premier passage avec les Blancos, alors qu'il dirigeait le Fath Union Sport [FUS] Rabat. Ils se sont affrontés lors du dernier tour des éliminatoires avant les phases de groupes. Regragui se souvient du match, mais pense que celui-ci sera différent.

" Je connais Ferreira, je l'ai déjà affronté lorsque j'ai entraîné Fath Union Sport lors de la Coupe de la Confédération de la CAF 2015 ou 2016. Mais le match de ce vendredi est différent du précédent et ce sera difficile pour les deux parties. Nous sommes prêts à gagner le match et à augmenter nos points dans le groupe. J'espère aussi que le Wydad et le Zamalek se qualifieront pour les quarts de finale ", a-t-il conclu.