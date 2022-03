Cote d'Ivoire: Égalité du genre et d'autonomisation de la femme - Les défis de Nassénéba Touré

Nassénéba Touré veut faire de son département ministériel, celui de l'égalité et de l'action. Face à la presse, jeudi 10 mars 2022 à Abidjan, la Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a indiqué ses défis aux journalistes. En conséquence, Nassénéba Touré souhaite une harmonisation de la loi des quotas avec le code électoral ainsi que l'adoption du second plan d'action relatif à la résolution 1325 sur Femmes paix et sécurité.

La Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant souhaite en outre une institutionnalisation de la budgétisation sensible au genre et opérationnalisation des cellules genres et l'intensification de la lutte contre l'impunité en relation avec les violences basées sur le genre(Vbg).

Engagée à permettre aux femmes d'avoir plus de droits, la Ministre veut une intégration systématique renforcée de la dimension genre dans les grands programmes de développement de la Côte d'Ivoire pour une croissance accélérée. Et aussi 'intensification du partenariat public-privé et société civile en faveur de l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes et des filles.

La promotion du leadership féminin et la participation des jeunes femmes leaders font également partie des défis à relever. Ajoutés à ces perspectives, le renforcement de la coordination avec les grands programmes agricoles, environnementaux en lien avec le changement climatique, la nutrition et la sécurité alimentaire en faveur d'une plus grande résilience des femmes rurales ; la réduction des stéréotypes de genre, la prévention et l'élimination de la violence et du harcèlement et la sensibilisation à l'approche genre et développement.

En perspective, Nassénéba Touré espère la poursuite du projet " Usi-femmes " d'appui à l'industrialisation des petites unités d'agro transformation (secteur constitué de plus de 95 % de femmes).

"Nous sommes au travail. Le gouvernement est à la tâche, pleinement mobilisée. Je conclurai en exhortant tous les acteurs, notamment les partenaires au développement, la société civile, les personnes de bonne volonté, à une synergie d'action, pour construire une Côte d'Ivoire solidaire, plus inclusive et plus égalitaire", a-t-elle terminé.