Madagascar: Filets sociaux de sécurité - Extension dans quatre régions cette année

Bongolava, Boeny, Sofia et Diana vont grossir les rangs des régions bénéficiaires du projet Filets sociaux de sécurité qui couvre jusqu'ici 14 régions.

Vers une couverture nationale du projet Filets sociaux de sécurité (FSS). Actuellement mis en œuvre dans 14 régions par le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme (MPPSPF), ce projet sera étendu dans quatre régions cette année. Il s'agit de Bongolava, Boeny, Sofia et Diana selon le Directeur général de la Protection sociale (DGPS) auprès du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme (MPPSPF), Ghisbert Rivomanana. Financées par la Banque mondiale, coordonné par ledit ministère et mises en œuvre par le FID (Fonds d'intervention pour le développement), les enquêtes sur le terrain sont déjà en cours pour l'identification des régions bénéficiaires. " Cette sélection passera par plusieurs étapes avant la validation finale de la Banque mondiale. La sélection des régions bénéficiaires repose sur plusieurs critères comme son taux de pauvreté ", a-t-il souligné.

Appui. Mis en vigueur depuis février 2016, il vise à appuyer le gouvernement malgache pour améliorer l'accès des ménages extrêmement pauvres aux services de filet de sécurité et à asseoir les bases d'un système de protection sociale. Suite aux effets socio-économiques de la pandémie de Covid-19 qui ont amplifié la vulnérabilité et la pauvreté de la population notamment celle vivant dans les grandes villes, un troisième financement additionnel (FA3) du projet (FSS) d'un montant de 150 millions de dollars signé en mars 2020 sera mis en œuvre pendant trois ans, de 2021 à 2024.

L'objectif de ce troisième financement est surtout d'appuyer le gouvernement à renforcer la réponse à la Covid-19 dans le domaine de la protection sociale. Le programme " filets sociaux urbains " (FSU) est inscrit dans ce FA3 et sera mis en œuvre pendant trois ans, et ce, depuis le mois de décembre 2021, au profit de 30 000 ménages pauvres et vulnérables affectés par la pandémie. Antananarivo, Fianarantsoa et Toamasina en sont les bénéficiaires.