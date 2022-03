Afrique: Humilité et confiance en Dieu - La date de l'ordination épiscopale de Mgr Carlassare est annoncée

Rumbek — "Je suis sûr que mes blessures serviront à un plus grand bien et que cette période tant attendue a eu pour but de préparer le cœur des gens à aimer les enseignements de l'Évangile, à former une Église plus mûre et à coopérer à la construction d'une communauté plus attentive et plus pacifique". C'est ainsi que s'est exprimé Monseigneur Christian Carlassare, Missionnaire Combonien du Cœur de Jésus (MCCJ), à l'annonce de la date de son ordination épiscopale comme nouvel Évêque du diocèse catholique de Rumbek, au Sud Soudan. "En fait, cette période m'a appris un peu plus d'humilité pour faire confiance à Dieu et collaborer avec Lui", a-t-il ajouté en faisant référence au temps écoulé depuis l'attentat contre sa personne jusqu'à aujourd'hui (voir Agence Fides 26/4/2021).

"Nous travaillerons pour une Église qui regarde la réalité locale et le monde, discerne et décide ensemble du chemin à prendre, unie dans un effort commun", a déclaré Mgr Carlassare. La date de l'ordination épiscopale a été fixée au vendredi 25 mars 2022, en la solennité de l'Annonciation du Seigneur.

Dans la note reçue par l'Agence Fides, nous lisons que Mgr Matthew Remijio Adam Gbitiku (MCCJ), Évêque ordinaire du diocèse de Wau, qui administre le diocèse de Rumbek depuis mai 2021, après que l'évêque élu ait été blessé avant son ordination épiscopale, a exhorté les chrétiens à accompagner Mgr Carlassare par des prières.

"Je remercie l'Évêque Remijio pour son engagement et son leadership dans le service, ainsi que tous les Évêques du Soudan du Sud et du Soudan pour l'esprit de fraternité qu'ils m'ont manifesté. Je compte sur eux et je me joins à eux dans le ministère de la garde du troupeau". Il n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux habitants de Rumbek et de l'ensemble du Sud-Soudan pour la solidarité dont ils ont fait preuve à son égard et leur "volonté de m'adopter comme leur père et leur pasteur dans l'Église".

En conclusion, appréciant le fait que la consécration aura lieu en la solennité de l'Annonciation, Mgr Carlassare a déclaré : "Je vois la présence aimante de Marie et elle veillera sur moi et sur mon ministère. Que son oui à Dieu soit exprimé dans mon oui à l'Église de Rumbek et que les gens répondent en marchant ensemble comme une Église prophétique".