Maroc: L'évaluation du PMV, une contribution à l'amélioration des politiques publiques prioritaires (M. Talbi Alami)

Rabat — L'évaluation du Plan Maroc Vert (PMV) s'inscrit dans le cadre de la contribution de la Chambre des Représentants à l'amélioration des politiques publiques prioritaires, a affirmé, mercredi, le président de la Chambre, Rachid Talbi Alami.

Lors de la réunion, consacrée au PMV, du groupe thématique chargé de l'évaluation de la politique publique à la Chambre des Représentants, M. Talbi Alami a souligné que le choix porté sur ce plan n'est pas le fruit du hasard mais relève de la vision de la Chambre basse du Parlement en faveur de l'activation du Nouveau modèle de développement.

Il s'agit pour la Chambre des Représentants de contribuer à l'amélioration des politiques publiques prioritaires, sachant que le secteur agricole constitue un maillon essentiel pour assurer la sécurité alimentaire et économique des Marocains, a-t-il dit, cité dans un communiqué de la Chambre.

Au cours de cette réunion, tenue en présence des députés membres de ce groupe thématique, M. Talbi Alami a mis l'accent sur l'importance de l'évaluation, l'une des missions principales du Parlement aux côtés de la législation et du contrôle parlementaire, estimant que ce rôle contribuera à renforcer la position de l'institution législative et sa mission d'évaluation des politiques et programmes publics, sur la base de normes et d'indicateurs scientifiques objectifs, qui aboutissent à l'élaboration d'un ensemble de propositions et de recommandations à même de permettre d'améliorer les futures politiques publiques.

Dans le même sens, le président de la Chambre des Représentants a souligné l'importance de procéder à l'évaluation du PMV, lancé par SM le Roi Mohammed VI en avril 2008, rappelant que ce plan s'est fixé comme principaux objectifs d'augmenter le PIB agricole, de doubler la valeur des exportations et de gérer les ressources en eau de manière plus efficiente.

De leur côté, les députés participant à cette réunion ont salué la pertinence du choix de ce thème, qui revêt une grande importance pour la réalisation du développement économique et social, et la promotion du secteur agricole dans ses diverses dimensions, relève le communiqué.

Ils ont aussi exprimé leur pleine disposition à collaborer conjointement et avec tout le sens de responsabilité requis et la volonté de remplir les missions qui leur sont confiées, et ce à travers la mise en place d'un rapport objectif basé sur les indicateurs et les normes en vigueur, ainsi que l'élaboration de conclusions et de propositions de nature à contribuer à la rectification des futures politiques publiques liées à ce domaine.

La tenue de cette première réunion du groupe thématique chargé de l'évaluation du PMV intervient conformément aux articles 70 et 101 de la Constitution en ce qui concerne l'évaluation des politiques publiques.

A noter que le bureau de la Chambre a choisi le PMV comme objet de l'évaluation pour l'actuelle année législative.

Cette réunion a été marquée par la structuration de ce groupe thématique. Ainsi, la présidence a été confiée au député Noureddine Median du Groupe istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme, et la vice-présidence à la députée Farida Kheniti du Groupe du progrès et du socialisme.

Abdessamad Hiker, du Groupe parlementaire de la justice et du développement, a été désigné rapporteur du groupe thématique, alors que Mohamed Ghayat, du Groupe du rassemblement national des indépendants, a été choisi en tant que rapporteur adjoint.