Afrique: Crise à la FBF - Lazare et Hamado mettent balle à terre

Le président de la Fédération burkinabè de football, Lazare Banssé, a reçu en audience le PCA du club Majestic SC, Hamado Traoré, le jeudi 10 mars 2022 au siège de la FBF, aux fins d'échanger avec lui sur la vie de la structure. Les 2 hommes se sont mis d'accord sur la tenue prochaine d'une assemblée générale extraordinaire de la faîtière du football national et sur la relecture des textes qui régissent la Fédé.

On le sait, la FBF est secouée par une crise interne depuis le retour de la CAN 2021. Certains membres du comité exécutif sont entrés en dissidence contre le président Banssé au motif que ce dernier prendrait des décisions non consensuelles et contraires aux textes et aux lois de la structure. Ils ont même boudé une réunion du bureau fédéral et semblent définitivement en rupture de ban avec le patron du football national.

C'est dans cette atmosphère que le PCA du Majestic SC a proposé la formation d'un nouveau bureau exécutif à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire. Pour en savoir davantage, le président de la FBF a reçu l'initiateur de cette note. Il s'est trouvé que les 2 hommes étaient sur la même longueur d'ondes,

car le président Banssé avait déjà affirmé que les textes de la FBF contenaient des insuffisances qu'il fallait corriger et ce, pour le bien de notre football. Cette crise aura donc permis de déceler les failles et c'est le lieu de crever l'abcès.

Avec son interlocuteur, accompagné du PCA de l'EFO, Lazare Banssé et des membres du bureau présents ont fait le tour de la question. "Nous avons fait un tour d'horizon de la situation de notre football et avons convenu de travailler ensemble et de convoquer, dans les meilleurs délais, une AG extraordinaire en vue de mettre en place un nouveau comité exécutif de large rassemblement qui va tenir compte des sensibilités de notre football et proposer la relecture des textes de la FBF. Nos textes doivent prendre en compte les besoins de notre foot et nous éviter les conflits ", a affirmé M. Banssé à sa sortie d'audience. Il a souligné que cette rencontre extraordinaire aurait lieu dans un délai raisonnable en fonction de la réglementation, qui exige une période d'un mois.

L'hôte du jour, Hamado Traoré, s'est réjoui de l'écoute dont a fait montre du président de la FBF. "Nous avons expliqué notre pensée au président et il nous expliqué les difficultés actuelles. A notre tour, nous avons renouvelé le souhait de la tenue d'une AG extraordinaire afin que tous les acteurs, ceux qui se sentent concernés par notre football, puissent revoir nos textes. Il faut une large concertation si l'on veut avoir un bureau consensuel accepté de tous. Notre problème, ce sont les textes et leur interprétation. Il faut mettre en place une commission qui va travailler minutieusement sur nos textes afin qu'on n'ait plus de situations de turbulences dans notre football ", a dit Hamado Traoré.

Reste à convaincre certains acteurs de notre football comme les ligues, les districts et les clubs de l'intérêt d'aller à cette rencontre extraordinaire.