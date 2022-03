Burkina Faso: Représentant du Centre-Ouest à l'Assemblée législative - Levée de boucliers contre le choix d'Alexandre Rouamba

Au terme d'élections qui se sont tenues au conseil régional du Centre-Ouest sous la présidence du gouverneur Irène Coulibaly et qui ont rassemblé les forces vives de la région, c'est notre confrère Alexandre Rouamba, dit Le Grand, qui a été désigné par un collège de désignation mis en place séance tenante pour la circonstance, avec une note d'appréciation d'un peu plus de 33%. Mais à peine ce choix a-t-il été rendu public qu'une clameur de désapprobation s'est fait entendre. La raison ? L'heureux élu serait un militant du MPP et aurait participé activement à la réélection de Roch Kaboré.

Il faut dire que cette élection ne s'est pas déroulée comme un long fleuve tranquille. " La note du gouverneur disait que c'est une rencontre d'information. Mais quand nous sommes arrivés, on nous a fait savoir que c'était pour élire le représentant de notre région. Beaucoup de personnes, qui pouvaient être intéressées, n'ont pas pu prendre part à la rencontre ", déplore un des participants. La note en question a été signée le 6 mars pour une rencontre devant se tenir le 8. Un délai jugé court par notre interlocuteur qui estime que cela n'a pas permis aux différentes provinces de se concerter afin de désigner de potentiels candidats.

" C'est sur place que nous avons été informés qu'on procéderait au choix du représentant de la région. Il a fallu alors mettre en place un collège de désignation, puis donner un temps de concertation aux provinces afin qu'elles proposent deux personnes, à charge pour ledit collège comité d'apprécier les candidats, de leur affecter des notes et de procéder à leur classement ", indique un autre acteur ayant aussi participé à la rencontre. Il nous revient que les débats ont été souvent houleux car des représentants d'organisations de la société civile voulaient aussi concourir.

" Nous n'avons pas pu nous entendre non plus sur le point de la Charte qui dit que le représentant de la région ne doit pas être affilié à un parti ou mouvement politique. Tandis que pour certains, être simple militant suffit à être recalé, d'autres estiment que seuls ceux faisant partie d'un organe dirigeant d'un parti ou mouvement politique doivent être disqualifiés ", confie notre premier interlocuteur.

Quoi qu'il en soit, après moult tractations, c'est le nom de notre confrère Alexandre Le Grand Rouamba qui est sorti des notes du collège de désignation. Et dès que la nouvelle s'est répandue en ville, la contestation a gagné la toile et les publications ont fleuri sur Facebook, mettant à l'index ce dernier avec à l'appui des photos de lui à différentes rencontres du MPP, à des tenues orange, la couleur du parti récemment déchu. Il faut dire que l'heureux élu, qu'on ne présente plus, est bien connu sur les plans local et national.

Sur le plan journalistique, il a fait ses armes au journal "Le Pays", puis à "L'Economiste du Faso". Très actif dans le mouvement associatif, dont l'UCAP, dont il fut le président pendant de longues années, Alexandre Le Grand Rouamba jouit d'une expérience et d'une compétence qu'on ne saurait remettre en cause.

Très social, très amical et plein d'initiatives, il peut apparaître comme un choix pertinent pour la région du Centre-Ouest. Mais voilà : comme en football, où la VAR peut venir doucher la liesse suscitée par l'inscription d'un but libérateur, le passé récent de l'enfant prodige de Ramongo, sa commune natale, qu'il ne cesse de médiatiser, vient remettre en cause le bien-fondé du choix opéré par les participants à la rencontre.

Car selon l'une des dispositions de l'article 24 de la Charte, les représentants des régions ne doivent être affiliés à aucun parti ou mouvement politique. Et voilà qu'à coup de photos et de rappels d'évènements politiques, des voix s'élèvent pour dire que le père fondateur de Ramongo-Day serait un militant du MPP, l'ex-parti au pouvoir. Certains ont vite mis au jour la participation active et visible d'Alexandre le Grand Rouamba à la campagne présidentielle ayant contribué au "Coup-K.-O." du candidat Roch Kaboré, à travers l'initiative "Roch Label".

Les "archivistes", pour étayer leurs dires ont brandi des photos et des vidéos où on voit l'ancien journaliste du journal "Le Pays" dans des tenues orange, la couleur de ralliement des MPPistes, participant à des rencontres politiques de l'ex-parti au pouvoir aux côtés de personnalités de ce parti. Des images de notre "bonhomme" posant fièrement devant le siège de campagne du MPP de la commune de Ramongo ont aussi fait le tour de la toile. Ce passé récent va-t-il rattraper notre cher confrère et l'empêcher de siéger à l'Assemblée nationale de la Transition ?

On ne saurait le dire pour le moment, mais connaissant cet homme plein de ressources, il n'est pas exclu qu'il parvienne à tirer son épingle du jeu et qu'il aille enrichir le débat parlementaire.

Cela, si ces élections ne sont pas annulées ou reprises. Car nous apprenions dans la soirée du mercredi 9 mars que certains tentent de faire reprendre ces élections pour deux principaux motifs : le premier est lié au fait que la convocation du gouverneur parle de rencontre d'information et non d'élection. Le second motif est le fait que la désignation d'Alexandre le Grand Rouamba violerait l'une des dispositions de l'article 24 de la Charte.