Burkina Faso: Affaires religieuses et coutumières - Seconde "intronisation" pour le naaba Boalga de Dawélgué

La série d'installations des nouveaux ministres, débutée le lundi 7 mars, s'est poursuivie de plus belle le jeudi 10 mars 2022. A cet effet, le ministre des Affaires religieuses et coutumières, Issaka Sourwèma, et celui de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, Boukary Savadogo, ont été installés dans leurs fonctions à l'issue du cérémonial présidé par le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara. Ils ont, à cette occasion, et produit la déclaration de leurs biens pour l'ASCE/LC.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le ministère des Affaires religieuses et coutumières arrive à un moment où bon nombre de Burkinabè sont convaincus qu'il faut véritablement s'appuyer sur les leaders religieux dans le combat contre le phénomène terroriste. De plus, les us et coutumes sont également évoqués comme devant être pris en compte dans la quête de la paix et de la cohésion sociale, mais aussi dans le processus de développement.

Créer un département ministériel qui prend en compte ces questions de religions et de coutumes est une innovation au Burkina Faso. Et celui-là qui a la charge de ce cabinet n'est autre que le président de l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux (ATR /DI), Issaka Sourwèma. Chef traditionnel du village de Dawélgué, dans la commune de Saponé, Naaba Boalga, comme il est appelé, est également un homme de médias. Il a aussi l'expérience de plusieurs postes de responsabilité au sein des départements ministériels.

Conscient que tout est à acquérir, ressources humaines, locaux, mobiliers, équipements, naaba Boalga pense que si le ministère a été créé, c'est pour réunir tous ces éléments. " Nul doute que cela se fera le plus tôt possible afin qu'il soit opérationnel d'ici-là ", a-t-il indiqué.

Des problèmes, il y en a eu à la pelle dans ces deux secteurs, et M. Sourwèma n'est pas sans savoir que des problématiques sensibles y ont de tout temps existé et que des questions délicates ont souvent engendré des opinions assez aiguisées. " La chronique de la cité a été plus d'une fois marquée par des discussions passionnées sur les questions de religion et de chefferie traditionnelle. Toutefois, tous ces qualificatifs n'insinuent pas que relever ces défis requiert des qualités de surhomme ; le surhomme n'étant qu'une lubie philosophique et en matière de religion et de culte une hérésie. Au-delà de tout, nous devons reconnaître cependant que l'acuité de ces problèmes est bien plus forte de nos jours qu'autrefois ", a expliqué le nouveau ministre.

Sans fausse modestie, Issaka Sourwèma a fait savoir qu'il est bien préparé pour les défis qui l'attendent : " Ce sont des problèmes sur lesquels je suis relativement averti. Je pense disposer d'un minimum de connaissances pour apporter ma quote-part dans la résolution de ces difficultés au Faso ". Nouvellement installé et en attendant la lettre de mission, naaba Boalga a affirmé avoir une idée des chantiers à achever ou encore à démarrer. Selon lui il s'agira, entre autres, de la loi portant liberté religieuse et de l'harmonisation, par les Burkinabè, de leur compréhension de la laïcité ; la prévention de la radicalisation ; la loi sur le post-mortem.

Il dit savoir compter sur l'accompagnement franc et constant des chefs traditionnels et coutumiers et des leaders religieux pour l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. " Ce ministère est le leur. Je ne suis que de passage et si nous réussissons ensemble, l'entité survivra certainement à mon passage. Je ne suis qu'un humain et je resterai un humain. En tant que tel, ce que je suis comme être humain, je ne suis que par ma communauté avec autrui. N'hésitez pas à me dire comment je dois m'y prendre ", a-t-il conclu.

Dans la soirée, c'est Boukary Savadogo qui prenait fonction. Porté à la tête du ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, il promet de poursuivre les objectifs dudit département en apportant sa contribution et en ayant pour seule boussole la charte de la transition avec ses valeurs individuelles de référence ainsi que les valeurs sociétales et collectives de référence qu'il implémentera dans son ministère.

M. Savadogo a exhorté ses collaborateurs à renforcer et à promouvoir, entre autres, le patriotisme, le sacrifice, l'humilité, le consensus, l'exemplarité et la justice dans leur vie quotidienne et professionnelle afin de mieux répondre aux aspirations profondes et légitimes du peuple burkinabè.

" Je voudrais que vous soyez particulièrement impliqués dans les recherches de solutions pour améliorer la prise en charge de nos missions afin qu'ensemble nous allions plus loin ", a-t-il lancé à l'endroit des partenaires du ministère et des ordres professionnels. Avant de clore son propos, il a formulé le vœu que chacun dans son domaine contribue à favoriser la restauration de la sécurité, au retour des personnes déplacées internes et à l'amélioration de la gouvernance.