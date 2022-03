Madagascar: Football - Pro League - Un sulfureux Disciples-Elgeco Plus au Vélodrome d'Antsirabe

Le match entre le premier du classement et le second de la Pro League marquera comme par hasard la réouverture du Vélodrome d'Antsirabe.

Un duel intéressant qui mettra aux prises Elgeco Plus au Disciples FC et qui sera probablement un duel de prestige. Le mot d'ordre serait d'ailleurs de ne pas se faire battre au risque de voir revenir l'actuel troisième dont le CFF Andoharanofotsy, qui n'aura cependant pas la partie facile devant cette équipe de Dato sur la pente ascendante et qui vient d'avoir Jinidy, le maître à jouer de Tia Kitra, pour animer le milieu du terrain.

Pour revenir au choc Elgeco-Disciples, on mentionne le fait qu'il s'agit d'un derby du Vakinankaratra puisque les deux présidents sont originaires de la région. Et si Rija Andriamiariniriantsoa est de Betafo, Alfred Randriamanampisoa n'est autre que le député élu à Antsirabe 2. Au bout, on verra aussi une chaude animation des supporters venant de Betafo et surtout de toutes les localités d'Antsirabe 2 allant de Tritriva à Antsoatany.

Bref, tous les feux sont au vert pour un grand match de qualité pour faire honneur à la réouverture de ce mythique stade Vélodrome, vestige du passage des Français ayant fait d'Antsirabe la ville la plus française des villes malgaches. Rendez-vous donc dimanche pour cette rencontre à ne rater sous aucun prétexte.

En attendant, voici le calendrier de cette 12ème journée :

Samedi 12 mars

Stadium Barikadimy

14h30 : AS Fanalamanga contre USCAFoot

Complexe CNaPS Vontovorona

14h30 : COSFA contre Tia Kitra

Elgeco Stadium

14h30 : CFFA contre Dato

Stade moderne d'Ampasambazaha

14h30 : Mama FCA contre 3FB

Dimanche 13 mars

Elgeco Stadium

14h30 : Five FC contre Fosa Juniors

Stade Mahitsy

14h30 : JET Kintana contre Ajesaia

Vélodrome Antsirabe

Disciples FC contre Elgeco Plus

Stade moderne d'Ampasambazaha

14h30 : Zanakala contre JFC Toliara