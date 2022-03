Madagascar: Portrait - Nissy Andrizara, un exemple de mère céli... battante

Due à une société antakarana traditionnellement machiste, la femme semble négligée dans la région Diana, bien que la nouvelle génération essaie de changer ce fait. Plus de 60 % des femmes dans la région subissent de la maltraitance.

Par conséquent, elles choisissent d'élever leur enfant toute seule. À Antsiranana, plus de 40% des jeunes femmes sont mères célibataires. Dans le contexte de la journée internationale des droits de la femme, il est intéressant de faire le portrait d'une diégolaise, mère célibataire.

Elle a un tempérament de pionnière. Femme de tête et de cœur en même temps, elle élève seule son enfant. Technicienne d'intervention client dans une entreprise de télécommunication, étudiante en management des entreprises et de l'organisation à l'Institut Supérieur de Technologie d'Antsiranana, elle est avant tout mère célibataire. Elle fait partie de ces femmes qui entreprennent beaucoup de choses avec une énergie farouche. Modeste et conquérante, elle prend tout en charge dans sa famille.

Nissy Andrizara est toujours pressée. Son train de vie est rythmé. La jeune femme se réveille à 2 heures du matin pour consulter sa boîte email et voir si elle a des cours prévus. Ensuite, elle prépare le petit déjeuner de son fils. Elle l'accompagne à l'école avant de partir au travail. Puisqu'elle s'est inscrite en télé-enseignement, tous les soirs, elle étudie et prépare le repas en même temps. " Le week-end je passe du temps avec mon enfant. On résume notre semaine ensemble. Je fais la lessive, je l'aide à faire ses devoirs ". En somme, Nissy est une mère responsable. Comme tout le monde, il lui arrive d'angoisser mais elle n'a jamais lâché prise. Madame Andrizara est un exemple parmi tant d'autres, ces mères qui se battent pour que leur enfant puisse devenir quelqu'un de bien.