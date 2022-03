Madagascar: MMA - Trois Malgaches aux championnats du monde d'Amsterdam

Pour la deuxième fois, la Grande île sera présente aux championnats du monde de Mixed Martial Arts (MMA). Organisé par Mixed Martial Arts, cet événement se tiendra à Amsterdam, au Pays-Bas, du 23 au 27 mars prochain.

Quelques jours avant ce rendez-vous, les trois combattants malgaches en lice affûtent leurs armes. Ils sont dans la dernière ligne droite de leur préparation sous la houlette du président de la Fédération malagasy de kempo et MMA en la personne de Parfait Rakotonindriana. " Nos combattants sont prêts moralement et physiquement. Trois médailles d'or sont à leur portée et je sais comment les diriger pour y arriver car j'ai déjà parcouru ce chemin. Ce qui nous préoccupe, c'est le plan financier car nous devons rejoindre Amsterdam le 22 mars. Pour cela, nous faisons appel au ministère de tutelle et à tous les responsables étatiques pour nous donner un coup de main.

Il est temps de voir de visu cette discipline ", note le coach, lors d'une conférence de presse. Selon encore ses explications, une somme de 70 000 euros par combattant pour les frais d'engagement reste encore à trouver. Le billet d'avion s'élève à 8 millions d'ariary chacun.

" Lors de mon dernier combat en Serbie, j'étais en difficulté. Mais j'ai retenu beaucoup de leçons et cette fois-ci, je ferai tout mon possible pour transformer en or la médaille de bronze que j'ai remportée ", estime Tsinjo Finiavana Rakotomaria. Il sera engagé dans la catégorie des -61kg. Le deuxième combattant n'est autre que Tojo Heriniaina Rakotomanga chez les -52kg. Un pensionnaire du stage professionnel en Chine entre 2018 et 2020. Tojo avait l'habitude de combattre en K1 et Boxe Pro mais depuis 2021, il a commencé à percer le MMA. Marina Hantasoanirina sera notre porte-fanion chez les dames. La championne nationale sera en lice dans la catégorie des -48 kg.