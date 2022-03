Madagascar: Orange Digital Center - Un centre de formation des métiers du numérique inauguré hier

Il s'agit d'un grand pas en avant pour l'amélioration du savoir-faire et du progrès technique. Le PDG du Groupe Orange, Stéphane Richard, est venu à Madagascar pour l'inauguration d'Orange Digital Center (ODC), avec plusieurs hautes personnalités.

Le développement numérique et le secteur des technologies digitales devraient permettre, aux pays comme Madagascar, de rattraper le retard dans le processus de développement. C'est ce qu'ont soutenu les dirigeants du Groupe Orange, lors de l'inauguration de l'ODC, hier à la Tour Redland Ankorondrano. Il s'agit du 10ème Orange Digital Center en Afrique et au Moyen-Orient, pour former les jeunes au numérique et renforcer leur employabilité. D'après ses fondateurs, il s'agit d'un écosystème entièrement dédié au développement de compétences numériques et à l'innovation. L'ODC est installé sur une surface de 800 m2, réunit les 4 programmes stratégiques du groupe Orange et comprend une Ecole du Code, un atelier de fabrication numérique FabLab Solidaire de la Fondation Orange - installé à l'Université d'Antananarivo - un accélérateur de start-up Orange Fab, soutenu par Orange Ventures, le fonds d'investissement du Groupe Orange. Selon le DG d'Orange Madagascar, Frédéric Debord, l'ensemble de ces programmes sont gratuits et ouverts à tous. Ils vont de la formation des jeunes au numérique (90% de ces formations sont des formations pratiques), à l'accompagnement pour les porteurs de projets en passant par l'accélération de start-up et l'investissement dans ces dernières.

Grands défis. La mise en place de l'ODC à Antananarivo a été soutenue par la Coopération Allemande (GIZ) et fortement apprécié par le Gouvernement, selon les propos du ministre du Développement Numérique, de la Transformation digitale, des Postes et de la Télécommunication, Tahina Razafindramalo, présent à l'inauguration. Celui-ci prône d'ailleurs la mise en place de ce genre de structure, dans les autres régions de la Grande-île, dans l'optique d'accélérer le développement numérique, l'inclusion financière et la réduction des fractures numériques. Des défis auxquels le Groupe Orange est engagé, selon son PDG Stéphane Richard. " Partout, Orange est une entreprise citoyenne. L'engagement est en effet une valeur centrale de l'entreprise, que nous avons placée au cœur de notre plan stratégique Engage 2025. Pour promouvoir un numérique vecteur d'inclusion et accessible au plus grand nombre, notre ambition est de déployer, d'ici 2025, un Orange Digital Center dans chaque pays où nous sommes présents. Cet objectif illustre notre détermination à nous mobiliser pour faire du numérique une innovation positive ", a-t-il déclaré.

Démocratiser. Pour sa part, Alioune Ndiaye, PDG d'Orange Afrique et Moyen-Orient a noté que l'ODC à Antananarivo fait partie du réseau des 32 Orange Digital Centers du Groupe Orange, qui seront déployés sur l'ensemble des pays en Afrique et au Moyen-Orient où Orange est présente, mais également en Europe. " L'objectif est de démocratiser l'accès au numérique pour les jeunes, diplômés ou non diplômés, leur donner accès aux dernières compétences technologiques pour renforcer leur employabilité, et les préparer aux emplois de demain ", a-t-il indiqué. Selon Anja Heuft, directrice résidente par intérim de la GIZ à Madagascar, Maurice, Seychelles et Comores, la création de ce centre de compétences digitales, d'incubation d'idées innovantes et d'échanges créatifs devrait améliorer l'employabilité des jeunes malgaches, ce qui représente un énorme potentiel pour le pays dans une perspective de développement futur de son économie et de sa population.