Afrique: Ligue des champions - Un Paris Saint-Germain très mauvais perdant

Le clan PSG a sombré corps et biens à Madrid.

Les Qatari ont investi des sommes énormes pour faire du Paris Saint-Germain le meilleur club au monde. L'effectif tendait vers cette formation d'exception, mais sur le terrain, l'équipe a connu bien des déboires notamment en Coupe de France face aux protégés de l'ancien coach Antoine Kombouaré.

Respect à Navas. C'est ce qui aurait dû sonner l'alerte, mais manifestement Leonardo et tout son staff n'ont pas retenu la leçon. Notamment ce mauvais choix sur Donnarumma alors que Keylor Navas leur avait permis de se hisser en finale en 2020 et en demi-finale en 2021, et mérite tout le respect.

Quand on sait que ce même gardien avait offert aux Madrilènes trois ligues des champions de 2016 à 2018, on n'arrive pas à expliquer ce choix sur Donnarumma pourtant coupable sur le premier but du Real. Sous la pression de Benzema mais à la régulière et non une faute comme l'affirme le clan parisien, le portier parisien a dégagé en catastrophe et le ballon a atterri sur Vinicius Jr qui servait idéalement le Français pour niveler le score.

Mais le PSG, bien décidé à mettre la lumière sur ce premier but qui a permis au Real de se remettre en selle, ne s'est pas arrêté là. Le président Nasser Al Khelaifi et le coach Leonardo sont même descendus dans les vestiaires des arbitres avec une prise de bec avec un staff madrilène qui voulait filmer les chauds débats avec les hommes en noir.

Les incidents ont ainsi gagné les vestiaires du PSG lorsque Neymar a dit ses quatre vérités à Donnarumma coupable à ses yeux d'être à l'origine du premier but. L'Italien, lui, a répondu d'une manière assez directe pour dire que sa perte de balle a permis au Real de marquer le second but.

Image... française. Le troisième but, synonyme de qualification, est venu presque tout seul avec le service lumineux de Modric sur le même Benzema.

Une défaite amère qu'on n'oubliera pas de sitôt. Mais la maison commence déjà à se fissurer après cette contre-performance, car c'en est une, au Bernabeu face à un Real admirablement volontaire et un Benzema des grands jours qui montre par la même occasion qu'il est meilleur que ce Kylian Mbappé que le staff parisien cherchait à retenir par tous les moyens.

Dans la foulée, ce n'est pas parce que Donnarumma a offert aux Italiens la Coupe d'Europe face aux Anglais qu'il est meilleur. Autant d'incertitudes qui vont certainement amener un séisme au sein de ce club sans nul doute le plus riche de la planète et donc capable d'appeler qui il veut.

En coulisses notamment, on espère voir dorénavant une équipe à fortes colorations françaises. Avoir Zinedine Zidane ou pourquoi pas Antoine Kombouaré aux commandes pour convaincre les stars du terroir de venir dont le même Benzema ou encore N'Golo Kanté (Chelsea) ainsi que les Munichois Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Corentin Tolisso et Benjamin Pavard. Cela offrirait une image qui colle plus aux... Français.