Madagascar: Ambatofotsy Tsiroanomandidy - Trois corps retrouvés dans un buisson

Macabre découverte. Trois personnes issues de la même famille ont été victimes d'un horrible meurtre dans le fokontany d'Ambatofotsy, district de Tsiroanomandidy, ce mercredi. Tôt dans la matinée, un homme a aperçu les corps sans vie des trois individus ensanglantés dissimulés dans un buisson.

Les cadavres présentaient des blessures et ont été décapités. Plusieurs coups mortels leur ont été portés au niveau du thorax, de l'abdomen et de la tête. Les agresseurs se sont acharnés et les coups attestent d'une détermination à tuer. D'après les informations recueillies sur place, ces personnes étaient sorties de leur domicile pour aller dans les champs. Avisées des faits, les forces de l'ordre se sont immédiatement rendues sur les lieux pour la constatation d'usage. Les circonstances exactes de ce meurtre ne sont pour l'heure pas encore déterminées.

Une enquête a été ouverte pour mettre la lumière sur cette affaire. Qui et où sont les coupables? S'agit-il d'un règlement de comptes ou d'un acte prémédité ? Pourquoi en arriver à de telles barbaries? Pour l'heure, aucune hypothèse n'est écartée par les enquêteurs. Plusieurs questions se posent à propos de ce drame qui a déclenché des scènes de panique dans le fokontany et les villages avoisinants. La situation sécuritaire étant toujours préoccupante dans le district de Tsiroanomandidy. Les habitants de ces localités souffrent en permanence, car le phénomène d'insécurité n'est pas encore maîtrisé avec les attaques à main armée, les vols de bœufs et les tueries.

La population appelle donc les autorités à des actions idoines pour mettre fin à cette insécurité qui menace leur paix sociale.