Congo-Kinshasa: Biens culturels de la RDC détenus par la Belgique / Sama Lukonde a remis officiellement à Catherine Kathungu le répertoire et de la cassette d'échantillons

*Le Premier Ministre Sama Lukonde a remis officiellement à la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines, Catherine Kathungu, le répertoire et la cassette d'échantillons des biens culturels de la RDC détenus par la Belgique.

Après avoir réceptionné, en février dernier, au Musée Royal de l'Afrique centrale à Tervuren en Belgique des mains de son homologue Belge Alexandre de Croo, le répertoire et la cassette des objets culturels détenus depuis la colonisation par la Belgique, le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a procédé, ce jeudi 10 mars 2022, au cours d'une cérémonie sobre, au Musée national de la République démocratique du Congo, à Lingwala, à la remise officielle de ces documents importants répertoriant 84 milles objets culturels, à la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines, Catherine Kathungu Furaha. C'était en présence de plusieurs personnalités notamment quelques membres du Gouvernement de la République, du Secrétaire Général à la Culture et Arts ainsi que des cadres et agents de l'Institut des Musées nationaux du Congo.

84 mille objets culturels sont attendus par la RDC à l'issue du processus de restitution ainsi déclenché. En attendant la mise en place d'une commission mixte constituée des experts de la République démocratique du Congo et du Royaume de Belgique pour la matérialisation de la restitution de ces biens culturels congolais détenus en Belgique, la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines a salué l'engagement du gouvernement de la République, chapeauté par le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, qui, par son implication personnelle, n'entend ménager aucun effort pour que la RDC récupère tous ces biens culturels.

Dans son mot de circonstance, la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines a aussi salué la volonté de la Belgique à faire de la question de la restitution un Pont qui relie les deux cultures. Elle a relevé que cette question liée à la restitution est déjà au centre des réflexions au sein de son ministère.

" Mon ministère se réjouit de cet inventaire qui va s'ajouter à la collection gérée par l'Institut des Musées nationaux. Les experts de mon ministère discutent de la question depuis plusieurs mois. Il sera créé une commission nationale sur la restitution ", a laissé entendre Catherine Kathungu Furaha qui a, par ailleurs, émis le vœu de voir le secteur de la culture être doté d'un cadre légal pertinent pouvant permettre de faire face aux enjeux du moment.

Avant de procéder à la remise symbolique de ce répertoire, le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rendu hommage au Président de la République qui avait fait de la culture, le cheval de bataille de son mandat à la tête de l'Union africaine. Il a souligné la portée culturelle de cette restitution dont le processus est déjà déclenché.

" C'est ici, pour moi, l'occasion de saluer l'engagement de son Excellence le Président de la République, qui déjà, dans son rôle de Président de l'Union africaine, avait mis le thème de la culture, art et patrimoines au centre de son action et ainsi de poursuivre le combat que nos aïeux et pères de l'indépendance Patrice Emery Lumumba et Kasa-Vubu, qui étaient déjà dans cet engagement du retour du patrimoine culturel congolais sur la terre de nos ancêtres. J'avais apprécié, à juste titre, la portée historique de la position du gouvernement fédéral belge affirmant sa ferme volonté politique et juridique sur la question. J'avais noté que des discussions allaient se poursuivre à divers niveaux tant politique, technique que scientifique. Ce processus nous place aussi dans la nécessité de poser les mécanismes législatifs idoines et de nous préparer sur divers plans à affronter cette perspective de grande portée historique, culturelle, et politique et ainsi répondre à votre demande, Madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoines de doter la République d'instruments juridiques pour rencontrer ceux de la Belgique ", a déclaré le Chef du Gouvernement.