Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Le CSAC dépose son rapport annuel

Le Conseil Supérieur de l'audiovisuel et de la communication a, enfin, déposé son rapport annuel de l'exercice précédent. Le mercredi 9 mars 2022, une délégation du CSAC, conduite par son Président Tito Ndombi et son Vice-président Alain Nkoy, a été reçue par le Président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso N'kodia.

Il était question pour la délégation du CSAC de déposer le rapport annuel d'activités de cet organe d'appui à la démocratie. A en croire le Président du CSAC, ce rapport rend compte des activités de régularisation de CSAC pendant l'année, les gestions administratives et financières, ainsi que les défis auxquels CSAC doit faire face. "Le fait que le législateur congolais estime que la liberté d'expression et de la presse constituent l'un des droits fondamentaux du citoyen, le CSAC a pour mission d'assurer la protection et la promotion de la liberté de la presse", a fait savoir Tito Ndombi, Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication.

Pour le CSAC, avec l'apparition de nouveaux médias, la mutation vers le numérique qui fait que la tâche devient plus complexe et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication doit être en mesure d'accompagner la presse, les professionnels des médias et des institutions de la RDC et surtout qu'actuellement les gens qui passent dans les différents médias congolais distillent le discours de haine tribale, ethnique et séparatiste. Il faut que le CSAC encadre tout cela, surtout en cette période préparatoire des élections.

Pour ce faire, Tito Ndombi suggère qu'on renforce l'opérationnalité du CSAC et son rayonnement dans les provinces.

Pour ce qui est des chaînes TNT, Tito Ndombi est d'avis que la migration vers la télévision numérique n'est pas maîtrisée.

Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, s'est montré très réceptif à ce plaidoyer et a promis de le soumettre aux institutions compétentes.