Afrique: 3ème Edition de la foire des femmes des medias/RDC - la place des femmes dans la lutte contre le changement climatique passée au peigne fin

La problématique de la place des femmes des medias dans la lutte contre le changement climatique en République Démocratique du Congo a été au menu du go des assises de la 3ème édition de la foire des femmes des medias, ce mercredi 9 mars 2022, dans l'enceinte du chapiteau du collège Boboto dans la commune de la Gombe.

Placé sous le thème : "promotion de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et du développement durable : un engagement pour la femme des medias", le go des assises dont l'atterrissage est prévu pour le 11 mars prochain, a été donné, en présence de plusieurs autorités, entre autres, le ministre de la communication et medias, Patrick Muyaya ainsi que de quelques ambassadeurs venus respectivement de la Suisse et la Suède.

Sur place, les interventions étaient non seulement focus sur la contribution des femmes dans la réponse contre le changement climatique, mais également de voir comment faire progresser l'égalité des sexes dans le contexte de cette crise climatique.

Dans la foule, la chargée de programme à la coalition des femmes et leaders pour l'environnement et le développement durable (CFLEDD), Madame Chouchouna Losale, a, dans son intervention, rappelé aux parties prenantes l'importance de la femme, en tant que première utilisatrice de la forêt, dans la lutte contre le changement climatique.

Pour elle, il était question de trouver les moyens pour chercher à encadrer la femme, en capitalisant son expertise traditionnelle, dans l'objectif de la placer au centre de ces activités pour qu'elle participe concrètement à la contribution, mais aussi au développement commun de manière durable dans cette question.

"Le gouvernement congolais doit soutenir les activités des femmes pour qu'elle accède au fonds climat, qu'on les autonomise. Que cette femme qui fait l'effort de contribuer d'une manière à une autre, soit accompagnée, outillée, financée. Qu'elles aient accès au fond des questions climatiques pour qu'elles puissent pérenniser leurs actions sur la lutte contre le changement climatique", a-t-elle recommandé, avant d'appeler les femmes des médias à mettre en place les différentes stratégies, question de non seulement pousser les femmes à demeurer dans cette lutte, mais aussi de préparer la relève.

Revenant sur l'état des lieux, sur les problématiques de la lutte contre le changement climatique en RDC, Madame Esther Ndungidi, experte des questions climatiques au Ministère de l'Environnement et Développement Durable, a de son côté, peint un tableau de quelques réalisations significatives.

Il s'agit, entre autres, sans compter la vulgarisation d'une documentation, mais également un projet destiné à réduire les émissions de gaz à effet de serres dans les différents secteurs, entre autres : l'énergie, l'agriculture et des forêts.

Il existe encore, ajoute-elle, le plan d'action pour l'adaptation nationale, mise en application afin de planifier la manière dont la population congolaise peut-elle s'adapter à ses effets néfastes de changement climatique.

"Comme nous sommes encore dans le besoin, à travers le ministère de l'environnement, il y a présentement l'opérationnalisation du plan climat national, c'est-à-dire, qu'ici chaque nation, avec un plan, est appelée ensemble avec tous les différents secteurs du pays, à défendre sa cause dans l'espace international", avant de révéler qu'un grand travail est en train d'être fait, mais un peu buté suite aux raisons financières.

Pour sa part, Madame Nene Mainzana, journaliste spécialiste de l'environnement à la RTNC, appelle les médias à élargir leurs grilles de programme, étant donné que les questions climatiques, selon elle, souffrent de visibilité dans les différentes entreprises de presse en République Démocratique du Congo.

"Aujourd'hui, si toutes les chaines ne répètent que l'environnement, cela pourrait changer la donne ", a-t-elle lâché.

Tout en constatant un nombre minable des femmes des médias sur le terrain, cette journaliste a, par ailleurs, invité les femmes des médias à participer de manière effective dans ce combat.

Pour rappel, s'inscrivant généralement à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, la foire des femmes des médias est une initiative conjointe de l'association congolaise des femmes de la presse écrite (ACOFEPE) et de l'union congolaise des femmes des médias (UCOFEM), organisée avec l'appui technique d'internews dans le cadre du programme media sector developpement acttivity (MSDA), financé par l'USAID et les coopérations suédoises et suisses.

Elle vise à renforcer les questions concernant les femmes (dont les jeunes) des médias, les dirigeants et les médias, de renforcer la participation des femmes des médias dans les débats publics et d'informer les citoyens et les communautés de l'état du débat démocratique local sur une question qui affecte la vie des femmes des médias.