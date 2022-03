Congo-Kinshasa: 8 mars - Patrice Motsepe voit une nation africaine remporter la Coupe du Monde féminine dans un avenir proche

" Je suis persuadé qu'au regard du talent que nous avons dans le football féminin africain, une nation africaine remportera la Coupe du Monde Féminine de la FIFA dans un avenir pas si lointain ", a déclaré mardi, le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Dr Patrice Motsepe, en marge de la journée internationale de la femme.

Bien qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour développer le football féminin en Afrique et dans le monde, a-t-il reconnu, le Dr Motsepe a réaffirmé une fois de plus son engagement à créer plus d'opportunités pour les femmes à participer et à diriger le football mais en dehors des aires de jeu.

Les femmes jouent un rôle central dans l'avenir du football africain et dans le développement et la croissance socio-économique du continent africain, a-t-il ajouté.

Parlant du talent africain en termes de football féminin, Dr Motsepe pour preuve, a cité quelques joueuses qui font la fierté de l'Afrique dans le monde : "je suis également fier des joueuses africaines qui réussissent en Afrique et dans le monde et qui sont reconnues comme faisant partie des meilleures joueuses de football au monde. Nous avons des stars comme Asisat Oshoala, Thembi Kgatlana, Ajara Njoya, Sarah Essam, Cidalia Cuta et d'autres qui ouvrent la voie".

Dans son mandat, Motsepe épingle que la CAF ne cesse de promouvoir la femme, le cas de Mme Ibrahim Kanizat (Comores), élu en tant que première femme Vice-présidente dans l'histoire de la CAF ; la nomination de Salima Rhadia Mukansanga (Rwanda), en tant que première femme arbitre à officier un match de la Coupe d'Afrique des Nations CAN au Cameroun 2022, avec Fatiha Jermoumi et Bouchkra Karboubi (Maroc) ainsi que Carine Atemzabong (Cameroun) ; aussi l'organisation de la première édition de la Ligue des champions féminine en novembre passé en Égypte, couronnée de succès. Ce sont les atouts qui font dire à Motsepe qu'une nation africaine remportera la Coupe du Monde Féminine de la FIFA dans un avenir pas si lointain.