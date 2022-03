Maroc/Congo-Kinshasa: RDC-Maroc - Un Sud-africain aux commandes à l'aller, et un Burundais au retour

L'arbitre international Sud-africain, Victor Miguel Gomes Freitas, a été désigné mercredi, par la Fédération international de football association (FIFA), pour officier le match aller RDC-Maroc, comptant pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, et le Burundais Ndabihawenimana Pacifique, pour le match retour au stade Mohamed V, à Casablanca, au Maroc.

A Kinshasa, Victor Miguel Gomes, sera secondé par son compatriote Siwela Zakhele Thusi comme Arbitre Assistant 1, et Phatsoane Souru (Lesotho) comme Arbitre 2. Le quatrième arbitre viendra de l'Angola, il s'agit de M. Carvalho Héder. L'arbitrage vidéo a été confié à un duo Français : Letexer François et Millot Benoit Jonathan Nicolas. Ce n'est pas tout ! Le commissaire au match c'est un Gabonais, Mangallo Robert, c'est son nom, et, le Namibien Kunamuene Titus comme coordonnateur général de la rencontre.

Pour rappel, c'est lui Victor Miguel Gomes Freitas qui a officié la finale de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des nations Cameroun 2022, entre l'Egypte et le Sénégal, finale remportée par les Lions de la Teranga aux tirs au but.

Au match retour, à Casablanca, le Burundais aura comme Assistant 1, le Comorien Noupue Nguegoue Elvis-Guy ; et l'Assistant 2, le Burkinabé Tiama Seydou. Le quatrième arbitre, un Mauritanien Beida Dahane. Un duo Polonais sera dans le box pour l'arbitrage vidéo. La coordination générale du match a été confiée à un Tunisien, Lemkecher Khaled.

Jean-Jacques Ndala sera au Caire pour Egypte - Sénégal

Pendant ce temps, l'arbitre international congolais, Jean-Jacques Ndala Ngombo a été lui aussi désigné pour officier le match Egypte - Sénégal, le 25 mars, au Caire. Il aura comme arbitre Assistant 1, son compatriote Olivier Safari Kabene, et le Comorien Amaldine Soulaimane comme Assistant 2. Un duo Italien sera dans le box pour l'arbitrage vidéo. Le Malien Traore Boubou, c'est le quatrième arbitre. Lors de la dernière CAN, Jean-Jacques Ndala avait arbitré quelques matches, dont la demi-finale Egypte - Cameroun. Et en finale, il était l'arbitre de réserve.

EG