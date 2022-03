Congo-Kinshasa: Rentrée parlementaire du 15 mars prochain / Kabund réapparaitra-t-il au perchoir de l'Assemblée nationale ?

Alors que tous les yeux sont rivés vers le palais du peuple pour la rentrée parlementaire, prévue en mi-mars, dans l'espoir de voir les députés nationaux pouvoir agir sur les grands enjeux de l'heure, un autre fait s'ajoute au lot, celui de savoir si Jean Marc Kabund, "le honni de l'UDPS " resterait à son poste de 1er Vice-président de l'Assemblée Nationale. Occupant officiellement jusqu'ici ce poste, l'homme avait annoncé, le 15 janvier dernier, via son compte tweeter, sa démission. Une décision prise de suite d'une vendetta d'une certaine unité de la garde Républicaine en l'encontre de sa personne.

Tout est parti d'un accrochage entre des policiers du service de sécurité de Kabund et des éléments de la garde Républicaine. Les scènes de cette altercation ont circulé dans une vidéo devenue virale sur le net. On y voit, des policiers de Kabund attaquant un membre de la garde Républicaine et le soustrayant violemment de la voiture. Selon des témoins, ce véhicule appartiendrait à un proche du Président de la République, et roulait à sens unique pour braver les embouteillages. En guise des représailles, un jour après, un escadron de la garde Républicaine débarque chez Kabund. C'est le chaos total. Des images inondent la toile, montrant des canapés renversés, des livres et document éparpillés.

A ce moment précis, le " maitre-nageur " s'est senti attaqué, humilié même. Lui, la deuxième personnalité de l'Assemblée Nationale ; lui, le président du parti au pouvoir. Occupé ces postes ne suffisent-ils pas pour être intouchable ? En voici un questionnement qui l'aurait peut-être taraudé l'esprit. Ce qui est sûr, les choses étaient loin de se terminer. Kabund tenait à une rétorsion. Contre la garde Républicaine ? Eh bien, non ! L'homme annonce sa démission sur tweeter contre toute attente. Aucun analyste politique ne l'aurait prédit. Des heures après, que cette annonce fait encore sensation, il fait une sortie médiatique, au cours de laquelle il déplore un pseudo Etat de droit. Il stigmatise le pouvoir actuel et le traite d'un régime des promesses inaccomplies. Ça y est ! L'énigme semble être résolu, Kabund est peut-être le nouvel opposant au pouvoir Tshisekediste.

Cette fois-ci, c'est la " base " à 10ème rue Limete qui lui répond. Un groupe de parlementaire de l'UDPS le contraint à démissionner aussi de la présidence du parti, et le conseil de discipline du parti, statuant sur son cas, le désavoue et le radie du parti avec comme motif phare, mauvais comportement. C'en est fini du "maitre-nageur". La rivière, dans laquelle il a foulé ses bottes pour cette fois, est trop profonde et la noyade est quasi-inévitable.

Départ de Kabund une " tourmente pour l'UDPS "

Se retrouvant vandalisé, radié, et désavoué comme un " chien galeux ", l'homme qui a été l'architecte clé de la rupture avec le FCC, ne sait plus à quel saint se vouer. Et la lettre de cette démission annoncée n'est toujours pas déposée au bureau de l'Assemblée Nationale. Se serait-il rendu compte d'avoir commis une bourde, en tweetant sa démission ? Il sied de souligner qu'en dépit de tout, Kabund n'est pas n'importe qui au sein du parti, Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS). Son départ, s'il est définitif, laissera une fois de plus ce parti présidentiel dans la tourmente. Car depuis des années, UDPS souffre des défections de personnalités de premier plan : Tshibala, Moleka, Badibanga, Kapika pour ne citer que ceux-là.

La démission vue du Droit

A en croire des spécialistes du Droit, la démission, sur le plan juridique, est un acte volontaire par lequel une personne décide de prendre congé de ses fonctions et ce, dans le respect de la forme prescrite dans le texte organisant la structure concernée.

Dans ce cas, doit-on considérer qu'un message sur tweeter est juridiquement valable pour justifier l'acte de démission ? Ce qui est sûr, le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale ne le prévoit pas et ignore ce procédé. De ce fait, on peut considérer ce message sur tweeter comme une simple intention de démissionner encore, qu'elle soit matérialisée par son dépôt auprès de l'autorité compétente et dans la forme prescrite.

Quant à sa démission forcée de la tête du parti, il sied de comprendre que même si l'opinion majoritaire du parti n'approuve pas le comportement de son président a.i, le départ de cette fonction n'est pas à rechercher à travers les marches ou les déclarations intempestives, mais plutôt dans la compréhension de l'acte le nommant à cette fonction. Il s'agit d'un mandat émanant du président du parti n'étant pas en mesure de cumuler la présidence de la République et la présidence du parti (incompatibilité juridique). Par ricochet, il est reconnu au mandant (Félix Tshisekedi) le droit de révoquer à tout moment le mandat donné au mandataire (Kabund), mais il se posera un problème de droit en ce qu'il ne peut pas se comporter en président d'un parti politique. Même dans l'hypothèse d'une révocation de Kabund en qualité du président a.i de l'UDPS. La conséquence automatique, est la reprise pleinement de ses fonctions de secrétaire général du parti, fonction pour laquelle il a été élu ou nommé selon les statuts.

A vrai dire, un quiproquo règne au sein du parti de Feu " sphinx ". Et dans un tel contexte, il est souhaitable que les uns et les autres se surpassent afin de traiter raisonnablement ce problème à l'intérieur du parti pour ne pas sortir du cadre de l'Etat de droit.