Congo-Kinshasa: Impasse !

Ce ne sont pas des boules de cristal. Le décor du glissement est d'ores et déjà planté.

A l'heure actuelle, les protagonistes politiques et acteurs de la société civile sont bien conscients de cette impasse qui se profile à l'horizon, quand bien même la coalition au pouvoir que chapeaute "Fatshi béton", ne veut aucunement l'admettre. Elle va jusqu'au point de vendre le rêve d'une tenue d'élections inimaginables à laquelle la CENI serait prête à organiser dans un délai constitutionnel.

Présentement, tous les indicateurs démontrent visiblement le spectre du glissement. Retard dans les opérations, incertitude, aucune course contre la montre, le marathon plombé et le processus électoral "bétonisé" plus que jamais, sans issue, quoi de plus normal pour la CENCO et l'ECC de manifester leurs desideratas auprès du speaker de l'Assemblée nationale, et ce, à quelques jours de la rentrée parlementaire.

C'est vrai. Quoi que l'on puisse dire, quoi que l'on puisse faire, les inquiétudes planent à tous les niveaux et la CENI de Kadima Kazadi serait en attente des fonds pour accélérer avec les opérations électorales. Faut-il distraire les gens ? Peut-être les dupes. Quid de la feuille de route de la CENI? D'aucuns cogitent que cette démarche "alambiquée" frise la mascarade. Seul le calendrier, principal indicateur serait vivement attendu.

"Rencontrer les présidents de deux chambres sans chronogramme, en terme de calendrier électoral est de la moquerie pure et simple envers le peuple qui attend impatiemment son salut à travers les élections de 2023 ", estime un analyste politique. Les appels du consortium de la société civile, de la CENCO et de l'opposition sont à prendre au sérieux comme gage de préservation d'un climat serein pendant cette période où la population devient de plus en plus sensible au respect du délai constitutionnel.

Quelles seront les priorités après la reprise de session le 15 mars ? Que faudrait-il faire pour le législateur ? Les signes sont tels que tous semblent être déterminés à éterniser le mandat actuel nonobstant quelques voix qui s'élèvent dont celle du tonitruant Delly Sesanga qui persiste et signe des déclarations à travers le G13. Certains acteurs préconisent une table des discussions, d'autres des conciliabules, quelle voie suivre ? Mystère. Beaucoup ont admis que le pays fait face à une impasse.