Afrique: 84.000 objets d'art au Musée national - Lourde responsabilité pour la RDC

Après avoir obtenu l'assurance des autorités belges de restituer à la République Démocratique du Congo les objets d'art que la Belgique avait pris pendant la colonisation, le Premier ministre Jean Michel Sama Lukonde a remis hier jeudi 10 mars à la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, la liste ad hoc. Il s'agit en fait d'un répertoire et d'une cassette contenant des échantillons desdits objets que Jean Michel Sama Lukonde Kyenge a remis à Catherine Kahungu Furaha.

C'était au cours d'une cérémonie sobre, organisée hier au Musée national, sis sur le boulevard Triomphal, dans la commune de Lingwala. Le Premier ministre a remis officiellement la liste de 84.000 objets culturels que la Belgique détenait illégalement durant des décennies, à la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine Catherine Kathungu Furaha. Plusieurs personnalités, dont quelques membres du gouvernement et le Secrétaire Général à la Culture et Arts, ont pris part à cette cérémonie.

On rappelle que c'est en février dernier que le Premier ministre, qui représentait le Chef de l'Etat au sommet UE-UA, avait symboliquement réceptionné des mains de son homologue du Royaume de Belgique, Alexandre De Croo la cassette des objets culturels congolais, logés au Musée royal de l'Afrique Centrale à Tervuren, que la Belgique avait pris illégalement pendant la colonisation. Rentabiliser le patrimoine rapatrié.

C'est depuis des décennies que la République Démocratique du Congo réclamait le rapatriement de son patrimoine culturel auprès de la Belgique, qui continuait de le garder illégalement.

La bataille du retour au bercail des objets culturels réclamés étant aujourd'hui gagnée, et que nous disposons d'un cadre moderne pour leur conservation et exposition - Musée national - la question de fond reste si nous saurons capitaliser ces œuvres culturelles rapatriées.

Car, il est de notoriété publique que le Congolais, à tous les niveaux n'a pas la culture des œuvres d'art. Il y a des Congolaises et Congolais qui naissent, grandissent et meurent sans avoir visité un musée ou un marché d'arts.

A Kinshasa la capitale, par exemple, il y a un marché de vente des œuvres d'art (Wenze ya bikeko) en plein air, situé juste en face de l'Immeuble du Gouvernement à la place "Royal", dans la Commune de Gombe. Aucun Congolais ne s'empresse de le visiter. Il n'y a que des expatriés qui y font des tours.

C'est plus grave encore pour le cas du Musée national. A l'époque où il fonctionnait du côté du Mont-Ngaliema, on prétendait que le coin n'était pas accessible. Mais, depuis qu'on l'a ramené au centre de la ville, juste à côté du Palais du peuple, personne ne manifeste de l'intérêt pour visiter le Musée national, à part des officiels, chercheurs, touristes et quelques scientifiques.

Si on pouvait changer de mentalité et cultiver l'habitude de visiter régulièrement les 84.000 objets culturels rapatriés, le pays gagnerait des millions de dollars US et des milliards de franc chaque année.

Par contre, si ces œuvres là restent confinées dans le Musée national comme dans une poubelle, nous aurons trahi le sens du combat de tous ceux qui ont lutté pendant des années pour le rapatriement de ce "trésor", en commençant par le Président de la République, le Premier ministre, les parlementaires, les scientifiques, etc.

C'est ici le lieu d'interpeller les autorités à tous les niveaux pour mener des campagnes de sensibiliser auprès des Congolais afin de les aider à comprendre la valeur de ces œuvres combien riches pour pérenniser notre culture.

Les instituts supérieurs, les universités et les écoles seraient des cibles privilégiées pour de telles campagnes.