Congo-Kinshasa: Faible présence des femmes dans les entreprises minières

A l'occasion de la célébration du mois de mars, dédié à la femme, l'Observatoire des Ressources Naturelles en Afrique australe (SARW) a publié un rapport sur la représentation de la femme dans les entreprises minières de la RDC. Cette institution de surveillance indépendante, qui autrefois fonctionnait comme un projet au sein de l'ONG " OSISA ", révèle que les femmes sont encore minoritaires à tous les échelons dans les entreprises minières de la RDC. Selon elle, leur nombre ne dépasse pas 10 % dans tous les segments des activités minières

" Le pourcentage de la femme à la GECAMINES, c'est 10% du nombre total des agents. A la MIBA, c'est 11%... A Kibali Gold Mining, c'est 5% ; à la TFM, c'est 3.5% ; chez KCC, c'est 2% ; l'entreprise comme Kiko, 3%. C'est MMG qui a 15% ", a souligné Georges Bokondu, directeur des programmes de SARW/RDC.

SARW a ainsi formulé plusieurs recommandations à l'endroit du Gouvernement, des entreprises minières et à des ONG internationales pour favoriser une plus grande participation de la femme dans les mines. Pour cette institution, il est temps d'inverser la tendance et de donner plus de chance aux femmes dans ce secteur car le combat que mène, c'est aussi l'égalité de sexe dans le milieu professionnel.

Il sied de noter que le "Southern Africa Resource Watch " (SARW) a été fondé en 2007 et fonctionnait comme un projet au sein de l'Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA). Depuis juin 2018, SARW est passé d'un projet OSISA à une institution de surveillance indépendante. Il reste focalisé sur la lutte contre les inégalités, l'injustice et la pauvreté, en veillant à ce que les industries extractives contribuent à un développement durable des pays d'exploitation, à faire progresser les droits sociaux et économiques des citoyens d'Afrique australe et des communautés locales ainsi qu'à protéger l'environnement.

Des révélations qui interpellent

Il faut rappeler qu'il y a également des rapports publiés par des ONG indépendantes sur cette problématique. Dans un passé récent, la Ligue des femmes pour la paix et la liberté en RDC, était revenue sur la question dans l'un de ses rapports, tout en insistant principalement sur les discriminations à l'égard des femmes dans l'accès au travail, la participation de la femme au processus de prise de décisions dans le secteur minier, les expulsions forcées et les violences sexuelles et basées sur le genre, ainsi que sur l'impact sur la santé des femmes de la pollution de l'environnement par les activités minières.

En ce qui concerne la présence des femmes dans les sites miniers artisanaux, cette ligue des femmes a révélé dans quelle mesure les femmes sont désavantagées dans les zones minières et en sont même exclues de diverses manières, à cause d'un certain nombre d'obstacles qui se chevauchent et se renforcent mutuellement. En revanche, les postes les mieux rémunérés, notamment le travail dans les mines, la propriété d'une mine ou la supervision, sont la plupart du temps occupés par des hommes. Les autres activités, comme le concassage, le lavage et le bateyage, sont plus facilement accessibles aux femmes, mais la paie est moins intéressante.

Pourtant, le revenu tiré de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle peu rehausser le statut social des femmes, fait-elle remarquer.