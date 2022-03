Congo-Kinshasa: " Le chef de l'Etat se porte bien et n'a jamais été opéré en Belgique " (Tina Salama)

" Le chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi se porte bien et n'a jamais été opéré en Belgique ", a déclaré vendredi 11 mars à Radio Okapi, Tina Salama porte-parole adjointe du chef de l'Etat. Elle dément ainsi une information qui circule en ligne, faisant état d'une opération à cœur ouvert qu'aurait subie le président Tshisekedi en Belgique.

Lors de son intervention sur Radio Okapi, Tina Salama a affirmé :

" Nous avons été surpris de voir une information circulée sur les réseaux sociaux et également dans certains médias en mal de sensation. Et, j'estime que quand un média a besoin d'une information il va à la source, (mais nous), on n'a jamais été contacté par aucun média pour vérifier (cette nouvelle). Du coup, on s'est réveillé comme ça les gens commencent à raconter que le président avait subi une opération à cœur ouvert. En tout cas, je tiens à vous assurer que le président n'a subi aucune opération à cœur ouvert ".

Elle confirme toute de même que Félix Tshisekedi séjourne à Bruxelles dans le cadre d'une visite privée :

" Le président de la République se trouve en Belgique pour une visite privée. Il en a donc profité pour voir son médecin et faire donc ce qu'on appelle un chek up, un contrôle de routine. Et son médecin lui a proposé de se reposer pendant quelques jours. Et donc, il va bien et il rentre à Kinshasa dans les prochains jours ".

Aucun communiqué officiel n'a annoncé ce voyage. Tina Salama indique aussi que la date précise du retour du Président de la République en RDC n'est pas connue :

" C'est à sa discrétion. Il peut décider d'avancer d'un jour, de reculer d'un jour, c'est à la discrétion du chef de l'Etat lui-même, selon son agenda (... ) En tout cas, moi je vous garantis qu'il va bien. Il n'a subi aucune opération à cœur ouvert et qu'il revient à Kinshasa bientôt ".

Cette information a été diffusée jeudi sur le site du journal belge La Libre Belgique, citant curieusement une source de la présidence congolaise :

" 'La situation est gérée', nous dit un des proches de la présidence à Kinshasa qui confirme l'opération ' à cœur ouvert qui s'est bien passée'. Et qui nous confirme que le président de la République ' a quitté le pays dans un état critique dimanche'".

À Kinshasa, le porte-parole du président de la République, Kasongo Mwema, l'a démentie dans un tweet :

" NON. Le PR n'a subi aucune opération chirurgicale. Il séjourne en visite strictement privée à Bruxelles ".