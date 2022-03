Congo-Kinshasa: La pandémie de Covid-19 n'est pas encore finie dans le monde (Antonio Guterres)

*Juste quelques rappels dans cette dernière livraison de la semaine. Comme la semaine précédente, la tendance baissière de la courbe épidémiologique du Covid-19 en RDC s'est maintenue. Les derniers chiffres officiels font notamment part des trois cas testés positifs au laboratoire sur plus de 1400 échantillons.

**Autre rappel, lancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19 au Maniema. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur ai, Afani Idrissa Mangala, à Kindu, au chef-lieu de la province. L'objectif de cette campagne : vacciner plus d'un million de personnes. L'opération se déroulera en trois phases, dans les 98 sites éparpillés sur l'ensemble de cette province.

***Enfin, sur le plan mondial, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore finie, avertit le secrétaire général de l'ONU. Il l'a dit dans un message mercredi 9 mars et dénoncé en même temps la distribution, je cite " scandaleusement inéquitable ", fin de citation, des vaccins à travers le monde.

Par ailleurs, Antonio Guterres a rappelé le bilan de cette pandémie : plus de 6 millions de décès confirmés et plus de 446 millions d'infections notifiées sur la planète.

Question

Quel type de masque doivent porter les enfants ?

Question posée aux experts de l'OMS. Réponse : les enfants qui sont en bonne santé peuvent porter un masque non médical en tissu. Cela permet de contrôler la source, d'empêcher la transmission du virus. L'adulte qui fournit le masque doit s'assurer que le masque en tissu est de la bonne taille et qu'il couvre suffisamment le nez, le bouche et le menton de l'enfant. Les enfants souffrant de problèmes de santé sous-jacents tels que la mucoviscidose, le cancer ou l'immunosuppression doivent, en consultation avec le médecin traitant, porter un masque médical.

Action de partenaire

Revenons sur le message du Dr. Stéphane Hans Bateyi, médecin coordonnateur du Programme élargi de vaccination (PEV) Nord-Kivu qui évalue les activités de vaccination contre le Covid-19 dans cette province. C'est au micro de Rosalie Zawadi.