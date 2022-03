Gabon: Passation des charges entre Prisca Koho et Dr. Guy Patrick Obiang Ndong

Libreville, le 11 mars 2022 - Faisant suite au remaniement ministériel du 08 mars 2022, Le Secrétaire général du Gouvernement adjoint (SGGA), Monsieur Yves Sylvain Moussavou, a présidé le mercredi 10 mars 2022 dans la salle de réunion du Ministère de la Santé, la cérémonie de passation des charges entre Madame Prisca Koho épse Nlend, Ministre sortant des Affaires Sociales et le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong assisté de son Ministre Délégué, Madame Justine Lembimbi épse Mihindou.

Dans son mot introductif, le SGGA, a rappelé les changements intervenus au sein du Gouvernement qui consacre la fusion du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales placée sous la responsabilité d'un ministre titulaire et d'un ministre délégué.

Dans son mot de circonstance, Madame Prisca Koho épse Nlend a rendu un vibrant hommage au Président de la République, Chef de l'État, S.E. Ali Bongo Ondimba et à Madame le Premier Ministre Chef du Gouvernement pour la confiance placée en sa modeste personne et surtout pour l'opportunité qui lui a été offerte de participer à l'action gouvernementale.

Elle s'est dite fière de passer le flambeau après près de deux (02) ans à la tête de ce département ministériel au Dr. Guy Patrick Obiang Ndong dont elle connaît la rigueur et le professionnalisme. Elle a salué l'esprit de collaboration de l'ensemble des agents de ce département ministériel et ce pour la cause des populations. Elle a tenu à cette occasion à réitérer ses félicitations au Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et à Madame Justine Lembimbi épse Mihindou.

Prenant la parole, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a demandé au Secrétaire Général du Gouvernement de transmettre en son nom et au nom de Madame Justine Lembimbi épse Mihindou leurs sincères remerciements et ceux de leurs familles respectives au Chef de l'Etat et à Madame le Premier Ministre pour la confiance placée en leurs modestes personnes.

Il a dit mesurer la lourdeur de la tâche et les énormes défis liés à ces nouvelles fonctions et a promis de tout mettre en œuvre pour être à la hauteur de la charge. Pour ce faire, il a dit compter sur la disponibilité, le soutien et la franche collaboration de l'ensemble des acteurs des affaires sociales pour la mise en œuvre de la politique sociale du Président de la République au bénéfice des populations.