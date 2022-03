Algérie: Télécom Algérie modernise ses infrastructures pour une meilleure qualité de service

Alger — Le Groupe Télécom Algérie, qui compte 4 filiales, a lancé une série de mesures visant à moderniser ses infrastructures pour améliorer la qualité des services internet et téléphoniques, a déclaré le P-dg du Groupe public, Khaled Zarat, dans un entretien à l'APS.

"Le Groupe est tenu d'améliorer considérablement la qualité de service, à travers le déploiement des dernières technologies afin d'assurer entre autre un réseau stable pour une continuité de service garantissant la performance requise pour toute sorte de besoin", a précisé M. Zarat.

Il s'agit aussi de l'augmentation de la capacité du réseau de transport et la sécurisation et redondances des boucles métropolitaines du Backbone national, la densification du réseau 4G ainsi que la construction d'un réseau de Data Center national abritant l'infrastructure adéquate aux normes internationales capable de supporter la transformation digitale "tant demandée et attendue par nos clients", a-t-il dit.

A cet égard, M.Zarat a rappelé que "le Groupe Télécom Algérie a redéfini les règles de bonne gouvernance et les procédures de gestion relatives aux fonctionnements de son portefeuille de filiales en harmonisation avec les missions de convergence, d'optimisation et de mutualisation qui lui sont assainit".

Il en résulte "une augmentation du chiffre d'affaires consolidé en adéquation d'une hausse de son parc de clients toutes technologies et services confondus qu'offrent ses filiales", a-t-il noté.

M.Zarat a indiqué, également, que la filiale Algérie télécom mobile (Mobilis) a, de son côté, réalisé des performances en demeurant le partenaire de choix et leader sur le marché de service de la téléphonie mobile, avec plus de 20 millions de clients fidèles".

"Les services qu'offre le Groupe à travers la technologie satellite ont été réconfortés, notamment suite au lancement du satellite algérien Alcomsat-1, dont la filiale Algérie Télécom Satellite (ATS) fait bénéficier ses services à ses clients", a-t-il relevé.

Plusieurs projets prioritaires inscrits dans le plan d'action du Groupe Télécom Algérie

Plusieurs autres projets prioritaires, qualifiés d'urgents, ont été inscrits dans le plan d'action du Groupe Télécom Algérie et ses filiales, selon le P-dg du Groupe.

Il s'agit de projets portant sur l'optimisation de l'architecture du déploiement des solutions de caches (Google et Facebook par exemple) de façon à offrir une meilleure qualité de service, sur la réduction de la latence, la diminution du recours à la bande passante internationale, l'optimisation des coûts de fonctionnement et enfin la création du contenu national.

La modernisation du réseau d'accès, la sécurisation du réseau de transport national et du réseau de transport international figurent aussi parmi les projets en cours de réalisation, de même que la construction d'une infrastructure de Data Center pour l'hébergement du cloud privé (besoins des filiales) et le cloud national (administrations, institutions, entreprises, PME/PMI, etc.),

Il est à relever que Le Groupe Télécom Algérie, lancé le 2 avril 2017, a pour mission de piloter ses quatre filiales, à savoir Algérie Télécom Mobile, Algérie Télécom satellite, Algérie Télécom Europe et enfin Algérie Télécom (qui pilote deux filiales Saticom et Comintal) "dans une optique de consolidation et d'optimisation de leurs ressources techniques, humaines et financières".

M.Zarat a affirmé qu'à travers ces six entreprises, le Groupe offre des "moyens et des services de télécommunication sur différents supports et sur diverses technologies, afin de répondre aux exigences de ses clients grand public, professionnels et institutionnels".