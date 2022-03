Algérie: Haut débit - Près de 200.000 km de câble en fibre optique déployés en Algérie à fin 2021

Alger — Près de 200.000 Km de câble en fibre optique ont été déployés à travers le territoire national à fin 2021, dans le cadre de la stratégie nationale visant à raccorder entre-elles les 58 wilayas du pays au réseau téléphonique et internet très haut débit, a annoncé le PDG du Groupe Télécom Algérie, Khaled Zarat, dans un entretien à l'APS.

"Près de 200.000 Km de câble en fibre optique (réseau de transport national) ont été déployés au 31 décembre 2021 dans le cadre de la mutualisation et de la sécurisation de l'infrastructure de télécommunication nationale", a précisé M. Zarat.

Le réseau de transport national en fibre optique, appelé également backbone national, est constitué de 7 grandes boucles NG-DWDM (New Generation Dense Wavelength-Division Multiplexing) de grandes capacités avoisinant, actuellement, en moyenne les 3 Térabits par seconde (Tbps), réparties en sept boucles régionales.

"Ces boucles régionales sont appelées à évoluer à de plus grandes capacités, en adéquation avec l'augmentation du trafic dans le réseau et les besoins de la résilience", a-t-il ajouté.

M.Zarat a fait savoir que son Groupe, qui compte 4 filiales, "travaille actuellement à l'harmonisation de l'architecture du réseau de transport national pour une meilleure robustesse, une fiabilité sans faille et une résilience de norme internationale".

La bande passante internationale atteindra les 4Tbps en 2022 en Algérie

La bande passante internationale actuelle en Algérie augmentera progressivement pour atteindre une capacité de près de 4Tbps à la fin de l'année 2022, soit deux fois celle de 2020, a indiqué M. Zarat.

"Selon les estimations de l'évolution du trafic, la bande passante internationale disponible actuellement évoluera significativement pour atteindre une capacité de près de 4Tbps à la fin de 2022, soit deux fois la capacité disponible en 2020", a précisé M. Zerat.

L'Algérie est connectée au réseau internet international par le biais de 4 câbles sous-marins et une liaison terrestre via la Tunisie.

Les liaisons internationales de l'Algérie sont sécurisées à travers 3 principaux câbles de grandes capacités interconnectés respectivement avec trois stations sous-marines en Algérie et à l'étranger pour une meilleure sécurisation et partage de charge.

M.Zerat a fait savoir, dans ce sens, que "faisant suite aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et afin de répondre à la demande exponentielle de nos clients et partenaires, une feuille de route a été élaborée, conjointement par le ministère de la Poste et des Télécommunications et par le Groupe Télécom Algérie, relative aux liaisonsinternationales visant la sécurisation, diversification, fiabilisation et résilience du réseau de transport international à l'horizon 2030".

"En moyenne, nous devons disposer de plusieurs liaisons fiables en exploitation à tout moment afin de sécuriser le flux Internet à l'international. Ainsi, la perte de capacité due à l'arrêt de service sur un câble doit être compensée par les capacités excédentaires sur le reste des câbles en service", a-t-il affirmé.

Il a rappelé que l'augmentation du débit Internet minimum (allant de 4 Mbps, 8 Mbps et 10 Mbps) dans le pays est "le fruit des efforts consentis par le Groupe Télécom Algérie pour la modernisation et le développement des différentes couches qui composent son infrastructure réseau, aux niveaux national et international".