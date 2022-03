Algérie: Ligue 2 algérienne (21 journée) - Favorable au RC Kouba et à l'USM Khenchela

Alger — La 21e journée de Ligue 2 de football, prévue samedi à 14h00, s'annonce à l'avantage des leaders RC Kouba et USM Khenchela, car outre l'avantage d'évoluer sur leurs propres terrains, ils auront la chance de défier des adversaires à priori prenables, respectivement la JSM Béjaïa (13e) et le WA Boufarik (11e), au moment où leurs principaux concurrents seront soumis à rude épreuve.

Une excellente occasion donc pour l'USMK de se maintenir à cette première place, conquise pas plus tard que le week-end dernier, après les semi-échecs à domicile de ses principaux concurrents, la JS Bordj Ménael et l'USM Annaba, qui ont été contraints au partage des points, respectivement avec le CA Batna (0-0) et le MC El Eulma (1-1).

Un faux pas qu'il leur sera probablement difficile de rattraper au cours de cette 21e journée, car si les Coquelicots sont appelés à se déplacer chez Hamra Annaba, où ils risquent de laisser des plumes, l'USMAn aura tout autant dur à faire, en accueillant l'AS Aïn M'lila : un ancien pensionnaire de l'élite, qui de surcroît se porte relativement bien en ce milieu de saison, comme en témoigne sa remontée à la septième place au classement général.

De son côté, le RC Kouba se verra offrir l'occasion de se détacher à nouveau de ces deux principaux rivaux pour le leadership, en l'occurrence le CR Témouchent et le MC El Bayadh, ayant profité du faux pas qu'il avait concédé au cours de la précédente journée contre l'USM Bel-Abbès pour le rattraper au classement.

Cependant, le Raed se verra offrir une occasion de rectifier le tir dès cette 21e journée, puisqu'à l'instar de l'USMK dans le Groupe Est, il partira avec la faveur des pronostics face au WA Boufarik.

En effet, outre l'avantage du terrain, contre un adversaire à sa portée, les Vert et Blanc verront leurs principaux concurrents pour la première place, engagés dans des missions périlleuses, à commencer par la CRT, appelé à se déplacer à Alger, pour y défier l'ES Ben Aknoun (6e).

De son côté, le MC El Bayadh sera avantagé par le terrain contre l'USMM Hadjout, certes, mais cela n'empêche que la tâche s'annonce compliquée pour lui, car appelé à défier un adversaire coriace, qui occupe actuellement la septième place au classement général, et qui reste sur une belle victoire contre l'ASM Oran.

Autant d'avertissements donc pour le MCEB, et qui de ce fait devra rester vigilent, et sortir le grand jeu pour espérer l'emporter contre le nouveau promu, l'USMMH, pour rester au contact du Raed et du CRT.

Autres duels intéressants, qui vaudront probablement le détour au cours de cette 21e journée, les chocs entre anciens pensionnaires de l'élite CA Batna - US Chaouia et MO Béjaïa - MO Constantine, sans oublier le déplacement du NRB Teleghma (5e) chez le MC El Eulma (14e).

Dans le Groupe Ouest, et outre les duels de sommet de tableau déjà suscités, il y aura d'autres belles confrontations, qui vaudront probablement le déplacement, notamment, MCB Oued Sly - ASM Oran, JSM Tiaret - USM El Harrach et surtout, MC Saïda - GC Mascara, entre le cinquième qui reçoit le quatrième.

A signaler que le duel décisif pour le maintien CRB Aïn Ouessara - SKAF El Khemis, entre le 14e qui reçoit le 13 se jouera à huis-clos, car le club hôte est sous le coup d'une suspension de la part de la Commission de discipline.

Programme de la 21e journée du Championnat de Ligue 2 de football, Groupe Centre-Est, prévu samedi, à 14h00 :

A Annaba (Stade Abdelkader Chabou) : HAMRA Annaba - JS Bordj Ménael

A Batna (Stade Seffouhi) : CA Batna - US Chaouia

A El Eulma (Stade Harrech) : MC El Eulma - NRB Teleghma

A Ouargla (Stade OPOW) : IRB Ouargla - CA Bordj Bou Arréridj

A Khenchela (Stade Hammam Amar) : USM Khenchela - JSM Béjaïa

A Aïn M'lila (Stade Khellifi Zoubir) : AS Aïn M'lila - USM Annaba

A Lakhdaria (Stade Mansour Khodja) : IB Lakhdaria - JSM Skikda

A Béjaïa (Stade de l'Unité Maghrébine) : MO Béjaïa - MO Constantine

Classement : Pts J

1). USM Khenchela 43 20

2). JS Bordj Ménaïl 42 20

3). USM Annaba 39 20

4).CA Batna 34 20

5). NRB Teleghma 33 20

6).US Chaouia 31 20

7). AS Aïn M'lila 28 20

--). JSM Skikda 28 20

9). HAMRA Annaba 27 20

10). IRB Ouargla 26 20

11). MO Béjaïa 24 20

12). MO Constantine 21 20

13). JSM Béjaïa 17 20

--). MC El Eulma 17 20

15). CABB Arreridj 12 20

16). IB Lakhdaria 8 20.