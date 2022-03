Algérie: D'anciennes sportives internationales honorées par la FAF

Alger — D'anciennes internationales de football féminin ainsi que des sportives et actrices du mouvement sportif algérien ont été honorées par la Fédération algérienne de football (FAF), à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, en marge d'un match d'exhibition de Futsal entre deux équipes formées d'anciennes joueuses internationales, tenu, jeudi, à la salle omnisports d'El Achour.

L'évènement, organisé à travers la commission du football féminin de la FAF, a débuté par un match d'exhibition de Futsal entre deux équipes formées d'anciennes joueuses internationales dans une ambiance particulière, sous les yeux du président de la FAF, Amara Charaf-Eddine, accompagné de certains membres du bureau fédéral et des représentants du partenaire de la FAF, et sponsor particulier de cet événement.

A l'issue de cette belle journée, marquée par des retrouvailles et des échanges conviviaux, une cérémonie de remise de médailles et de cadeaux a été tenue en l'honneur de ces dames.

A l'occasion, un vibrant hommage a été rendu à toutes les femmes algériennes, et plus particulièrement celles qui ont servi et qui continuent à servir le football féminin et sa promotion au sein du mouvement sportif national.

Des personnalités marquantes ont été aussi honorées, à l'image de l'ancienne championne Olympique, Nouria Merah-Benida, la journaliste de la télévision algérienne Wassila Batiche, sa confrère et présidente de l'Association de promotion du sport féminin Dounia Hadjab, la plus ancienne internationale Lila Bakiri, les anciennes arbitres Khadidja Belkadi et Nassima Boudebdaba, l'actuelle arbitre internationale Lamia Athmane et la doyenne de la fédération Fadéla Abdi, ainsi que Saliha Bounemri, membre du Comité olympique et sportif algérien (COA) et le professeur à l'ES/STS, Nabila Mimouni.