Maroc-Mauritanie - Ouverture à Rabat des travaux de la 8è session de la haute commission mixte

Rabat — Les travaux de la huitième session de la Haute commission mixte maroco-mauritanienne, co-présidée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal Messoud, se sont ouverts, vendredi matin au siège du ministère des Affaires étrangères à Rabat.

Cette session constitue une occasion d'examiner de nouveaux horizons pour la consolidation des relations de coopération entre le Maroc et la Mauritanie, et une opportunité d'asseoir des partenariats fructueux dans de nombreux domaines, conformément aux Orientations des Chefs d'Etat des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Dans une allocution au début de cette réunion, M. Akhannouch a souligné que les travaux de la Haute commission mixte maroco-mauritanienne constitue "un nouveau jalon dans le processus distingué de nos relations bilatérales", saluant la dynamique positive que connaissent dorénavant ces relations et la volonté constante de les raffermir et de les développer au service des intérêts des deux pays et des deux peuples frères.

M. Akhannouch a aussi affirmé que cette rencontre se veut "une opportunité idoine pour passer en revue et évaluer le bilan de notre coopération dans les différents domaines aussi bien politique, économique, culturel que social" et représente également une occasion pour mener, de concert, une réflexion sur les moyens à mettre en place pour asseoir un partenariat agissant dans l'optique de l'exploitation optimale des potentialités économiques des deux pays.

De son côté, M. Ould Bilal Messoud a indiqué que le Maroc et la Mauritanie sont résolus à hisser leurs relations bilatérales et à élargir leurs perspectives à même de réaliser les aspirations des deux peuples amis à la prospérité et au développement global.

Il a aussi noté que "les liens de fraternité unissant nos deux pays et nos deux peuples frères sont solides avec des fondements spirituels bien ancrés et de longs processus de solidarité et de coopération bilatérale dans tous les domaines".

La huitième session de la Haute commission mixte maroco-mauritanienne a été marquée par la signature de conventions de coopération dans les domaines de l'agriculture et de la production animale, de la santé animale, de la pêche maritime, de l'aquaculture, de la protection de l'environnement, du développement durable, du tourisme, de la normalisation, de l'amélioration de la qualité, de l'industrie, de la santé, de la formation professionnelle, de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat, de l'investissement et des entreprises.