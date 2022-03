Congo-Brazzaville: Etats généraux de l'éducation nationale - Les droits de l'homme à l'ordre du jour

L'insertion dans les programmes d'enseignement des notions sur les droits de l'homme a été, le 10 mars à Brazzaville, au centre d'une séance de travail entre Valère Gabriel Etéka Yemet, président du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), et Hellot Matson Mampouya, haut-commissaire à l'organisation des états généraux de l'éducation nationale, de la formation et de l'alphabétisation.

Les deux personnalités ont affirmé leur engagement profond et une volonté clairement affichée de s'impliquer pour parvenir à l'équité et l'égalité des chances dans le domaine de l'éducation.

Le haut-commissaire a approuvé l'argumentation du président du CNDH insistant sur l'éducation qui fait partie des droits de l'homme. " Tous les enfants doivent bénéficier des même chances et ouvertures pour leur formation ainsi que leur épanouissement. Le président du CNDH a insisté sur l'extrême nécessité d'introduire, dans les disciplines enseignées, les notions relatives aux droits de l'homme. On ne peut pas parler d'instruction civique sans parler des droits de l'homme. Nous saluons la pertinence de cette démarche et avons décidé d'associer, dans les commissions sur états généraux de l'éducation nationale, les cadres de la CNDH ", a indiqué Hellot Matson Mampouya.

Les états généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche ne peuvent pas se tenir sans au préalable des rencontres avec les différents départements nationaux concernés par les questions éducatives. Il en est de même avec les partenaires sociaux, les confessions religieuses qui participent au bon foctionnement du système éducatif et avec les partenaires au développement. Ces états généraux vont aider à capitaliser les nombreux acquis et améliorer la qualité du système éducatif. Il s'agit d'une urgence impérieuse au regard des performances peu satisfaisantes, mises en évidence par les différents rapports. Ces assises permettront de recueillir des riches contributions du grand public pour la réussite de ce nouveau pacte social autour des valeurs citoyennes et éducatives.

Selon le haut-commissaire qui poursuit la consultation des institutions, la tenue des états généraux de l'éducation nationale est à espérer dans les deux ou trois mois prochains.