Congo-Brazzaville: Musique urbaine - John Stylon le Pharaon Kamite annonce la sortie de son prochain single " Lawouka "

La sortie de " Lawouka ", le deuxième projet de John Stylon après " Tchoukou Tchou ", est prévue pour la fin de ce mois. L'artiste qui s'implique à fond pour présenter au monde musical un produit de qualité s'est livré aux Dépêches de Brazzaville.

Né Jhonsie Alchiddy Beaugarel Diambomba, John Stylon le Pharaon Kamite est un artiste musicien à la base rappeur. Il s'apprête à mettre sur le marché un single intitulé " Lawouka ". Autoproduit, ce single qui sera sur les plateformes de téléchargement légal d'ici à la fin de ce mois bénéficiera de l'appui promotionnel du collectif " Kazu " dont il est membre. Il sera suivi, une semaine après sa sortie officielle, d'un clip vidéo dont le tournage a été déjà effectué au bord de la rive droite du majestueux fleuve Congo.

Au regard des difficultés que les artistes accusent par manque de producteurs, John Stylon le Pharaon Kamite et neuf de ses amis se sont regroupés pour créer un collectif nommé " Kazu ". L'objectif est de vendre à l'échelle nationale et internationale la culture et la musique congolaises, a signifié Destin Siassia, son manager.

Avant " Lawouka ", John Stylon le Pharaon Kamite avait mis sur le marché le single " Tchoukou Tchou " chanté en "lingala" et diffusé sur plusieurs chaînes locales et internationales. Ce qui fait qu'en neuf mois, la vidéo a accumulé dix mille vues sur YouTube. Dans cette chanson, il parle de la dépravation des mœurs, de l'irresponsabilité et l'infidélité des hommes. Dans " Lawouka ", il aborde certes l'infidélité des hommes mais causée parfois par les femmes.

Appelé dans le milieu artistique "John Stylon, l'homme au cœur d'un petit enfant aux idées d'un adulte", le pharaon Kamité est un artiste musicien, acteur et scénariste. A la base, il est un rappeur, mais par amour de la diversité et de polyvalence, il s'est lancé dans l'Afrobeat englobant l'Afro house qui se familiarise à l'animation. Il a commencé la musique en 2010 en Mauritanie puis au Sénégal. Après dix ans à l'étranger, il revient au Congo en 2017. Son souci majeur a été de bien s'exprimer en langues vernaculaires. Et le jour de son anniversaire le 5 mars 2021, il a sorti officiellement son premier projet " Tchoukou Tchou ".

Profitant du mois de mars- mois de la Femme, mois au cours duquel l'artiste a pensé mettre sur le marché son deuxième projet " Lawouka ", il a saisi l'opportunité pour exprimer son plus grand respect à l'égard de toutes les femmes.