Afrique: France-Afrique - La relance au cœur du forum Euro-Afrique d'Aix-Marseille-Provence

Dans le prolongement du Sommet Union africaine (UA)/Union européenne (UE) de Bruxelles le 17 et 18 mars, le forum Europe-Afrique se tiendra le 17 mars à Marseille, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne (PFUE). Au cœur de ce forum, le renforcement des partenariats euro-africains.

Organisé par la métropole Aix-Marseille-Provence avec les journaux La Tribune et La Tribune Afrique, la rencontre a pour ambition de renforcer les partenariats euro-africains et d'identifier de nouvelles pistes de collaboration. Ce forum sera l'occasion de présenter des entreprises africaines. Marseille se positionnant comme un hub naturel pour tisser des liens vers l'Afrique. L'événement rassemblera, entre autres, la secrétaire générale adjointe des Nations unies, Vera Songwe, également secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique,le commissaire européen pour le marché intérieur, Thierry Breton, et la vice-présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, Martine Vassal, également présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

Le ministre français de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, interviendra sur l'ambition " de bâtir entre les deux continents de nouvelles relations sur la base de zéro exclusion, zéro carbone et zéro pauvreté ". Les thématiques dégagés porteront sur la refonte d'un new deal économique et financier ; l'urgence climatique ; l'économie positive ; l'entrepreneuriat ; l'innovation et le digital ; la co-construction de la ville inclusive en 2030. L'autre thème à aborder sera la relance, mais sous l'angle du sport, de la formation et de l'éducation, des ports, des investissements et des infrastructures durables. Des témoignages des maires-femmes seront partagés, notamment celle de la ville de Foumban au Cameroun, Patricia Ndam Njoya, sur son implication dans la vie économique, politique et associative " pour créer des passerelles autour de projets et de valeurs partagées ". D'autres maires de métropoles africaines seront présents, comme ceux des villes de Douala, de Tananarive, de Sousse ou encore de Tunis.

Provence, un hub pour accéder à l'Afrique

Les organisateurs du forum pensent que la Provence est le territoire idéal pour des entreprises qui visent l'Afrique. Ils soulignent de nombreux atouts, géographiquement et logistiquement : fréquence des liaisons maritimes, facilité d'accès par voies aériennes, une culture des affaires avec l'Afrique qui font d'Aix-Marseille-Provence " une place très attractive pour accéder aux marchés d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et du Sud Sahara ". A l'issue du forum, aura lieu une cérémonie de remise de trophées pour trois entreprises. En sa qualité de plus grand partenaire commercial de l'Afrique, la France pense que ses liens doivent être renforcés avec ce continent pour créer de la valeur ajoutée et de l'emploi.