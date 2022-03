Afrique de l'Ouest: Projet " Shetrades Afrique de l'Ouest " - 24 Pme reçoivent leurs attestations de fin de formation

La salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-ci) a servi de cadre à la cérémonie de remise des attestations de fin de formation à 24 dirigeantes de Pme et coopératives, le jeudi 10 mars 2022, à Abidjan-Plateau. La mise en œuvre du projet " Shetrades Afrique de l'Ouest " a été financée par l'Agence coréenne de coopération internationale (Koica), visant l'amélioration des conditions de vie de 10 000 femmes à travers des chaînes de valeurs des filières anacarde, manioc et karité en Guinée, au Liberia et en Côte d'Ivoire.

La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en partenariat avec le Centre de commerce international (Itc), a procédé à une implémentation du programme de renforcement des capacités au profit de 24 Pme agro-transformatrices dirigées essentiellement par des femmes dans les secteurs de l'anacarde, du manioc et du karité. La formation qui s'est déroulée de novembre 2020 à décembre 2021, a été assurée par les experts de la Cci-ci, d'Itc ainsi que ceux de l'Agence Côte d'Ivoire Pme. En effet, la formation de ces 24 dirigeantes de Pme était axée sur plusieurs modules à savoir : la gestion, l'emballage et l'étiquetage, le marketing et le branding, la fiscalité, la qualité et la sécurité des aliments, la certification et la durabilité, ainsi que de l'accès aux marchés. La remise des attestations aux bénéficiaires marque la fin du projet en Côte d'Ivoire.

M. Esmel Melèdje qui représentait le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, a remercié la Cci-ci et Itc dont le partenariat a permis la réalisation de ce projet. " Au moment où la Côte d'Ivoire met un point d'honneur sur la transformation de ses produits agricoles en vue d'amorcer une véritable industrialisation au niveau national, ce projet vient s'inscrire dans cette dynamique et contribuer ainsi à une valorisation plus accrue des produits agricoles transformés par les entreprises des filières sélectionnées ", dit-il.

Pour lui, en signant ce partenariat avec Itc, la Cci-ci a assuré l'une de ses principales missions qui est de fournir des formations adaptées aux besoins des entreprises afin d'améliorer leurs performances et la compétitivité de leurs produits.

La Chambre de commerce et d'industrie disposée à accompagner les Pme.

Le vice-président de la Cci-ci, Maguiraga Bakary, a rappelé que la participation de cette institution consulaire à la mise en œuvre de ce projet s'inscrit dans le cadre de ses missions d'appui et de formation des entreprises ivoiriennes et singulièrement les Pme, et surtout de contribuer au succès de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'exportation du gouvernement ivoirien.

C'est pourquoi il a félicité l'Itc et la Koica pour leur soutien dans la réalisation de ce projet, mais aussi les bénéficiaires qui y ont pris part. " Mon souhait le plus ardent est que les acquis de ce programme permettent à vos entreprises d'être performantes à travers l'accroissement de la qualité de vos produits et la facilitation de leur accès au marché ", a déclaré Maguiraga Bakary, à l'endroit des bénéficiaires, les assurant de la disponibilité de la Cci-Ci à les accompagner dans la promotion de leurs sociétés.

Pour sa part, le directeur-pays de la Koica, Dong Wan Woo, a fait savoir que sa structure appuie le projet " Shetrades Afrique de l'ouest " à hauteur de 5,5 millions de dollars depuis quatre ans, pour l'amélioration des chaînes de valeurs inclusives des femmes. " En Côte d'Ivoire, nous travaillons avec les femmes dans les filières anacarde, manioc et karité dans 11 régions ", a-t-il précisé. Il a félicité les bénéficiaires pour leur participation à cette formation qui, estime-t-il, pourra les aider à améliorer leur environnement de travail. Dong Wan Woo a également félicité l'Itc et la Cci-ci pour avoir fourni un apprentissage de qualité grâce à leur partenariat. Le besoin d'accompagner les Pme pour assurer leur viabilité

Le coordonnateur national du projet, Yao Daouda, a rappelé que les 24 Pme retenues pour le renforcement de leurs capacités se composent comme suit : 14 Pme de la filière anacarde, 5 de la filière manioc et 5 autres de la filière karité. " Ces Pme ont été créées par des femmes pour les femmes en raison du nombre d'emplois occupés par celles-ci ", a expliqué Yao Daouda. Pour lui, ces entreprises ont besoin d'appuis considérables afin d'assurer leur viabilité et leur développement sur le marché national, régional et international.

Il a exhorté les bénéficiaires à mettre en pratique les connaissances acquises. " Si vos Pme ont été sélectionnées pour bénéficier des actions du projet Shetrades Afrique de l'ouest, c'est bien parce que vous avez les atouts pour vous développer. Nous avons pleinement foi en vous et nous vous exprimons notre satisfaction à collaborer avec vous ", a conclu Yao Daouda.

Au nom des bénéficiaires, Aizan Florence, a exprimé sa gratitude à la Cci-ci, l'Itc et la Koica qui ont permis le renforcement de leurs capacités durant deux ans. Pour elle, cet accompagnement a une valeur inestimable. Toutefois, elle souhaite davantage d'accompagnement.