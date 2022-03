Afrique: Dîner-gala de la Fondation Children of Africa - Acteurs, chanteurs, mannequin... à Abidjan pour le show, ce vendredi

Les convives de la présidente fondatrice de Children of Africa, Dominique Ouattara, pourront s'égayer ce vendredi à partir de 19h30 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Et ce, à la faveur du dîner-gala qu'organise ladite fondation.

Dans cette perspective, dans la nuit du jeudi 10 mars, ses émissaires étaient mobilisés à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour réserver un accueil chaleureux aux acteurs, artistes-musiciens, mannequins...dont certains sont depuis quelques jours à Abidjan.

Parmi ceux qui ont foulé le sol ivoirien dans la nuit du jeudi, certains se sont prononcés sur la tenue du gala de bienfaisance de Children of Africa. L'artiste Fally Ipupa avoue qu'il est en côte d'Ivoire pour une cause noble : " Soutenir la cause des enfants. Je suis venu comme dans une famille pour une bonne cause ". Isaac de Bankolé, lui, éprouve de la joie à revenir en Côte d'Ivoire. " Cela fait toujours du bien. Car en raison du Covid-19, il n'y a pas eu de gala. Il est donc salutaire de la reprise de ce type de cérémonie ", s'est-il réjoui.

Quant au chanteur de Zouk, Claudy Siar, il mesure l'importance de ce gala. Parce que les enfants constituent l'avenir. " Ce n'est pas un gala de trop mais un gala de plus. Car c'est une action qui participe à l'avenir de la Côte d'Ivoire ", a-t-il indiqué. Ce n'est l'artiste Mc Solaar qui dira le contraire. " Je suis devenu un habitué de ce genre de rendez-vous dont les fruits ont servi à la santé avec la réalisation de l'hôpital mère-enfant, aux enfants déshérités, à l'école. Aujourd'hui, il s'agit de soutenir les femmes victimes de violence basée sur le genre, c'est une bonne action ", a-t-il affirmé.

Pour Noémie Le noir, mannequin, c'est une fierté d'être en Côte d'Ivoire. " Le gala est utile pour soutenir la scolarisation et les enfants. Je les soutiens. J'aime ce pays. Je suis heureuse d'y venir ", s'est-elle félicitée.

Plusieurs invités dont l'acteur américain Gary Dourdan, le chanteur malien Sidiki Diabaté étaient également au rendez-vous. Le groupe Kebafon d'Abobo spécialisé dans le balafon était présent pour réserver un accueil chaleureux aux arrivants. Par ailleurs, à partir de 10 heures, ce vendredi 11 mars, il est prévu une visite au groupe scolaire d'excellence d'Abobo, une réalisation de la fondation, par les artistes et stars invités.

Dans la soirée aura lieu le show attendu à Cocody. L'objectif principal de cette cérémonie de bienfaisance, au-delà de son caractère festif, est de collecter des fonds nécessaires pour réaliser deux projets. A savoir, la reconstruction de la case des enfants au Plateau (premier centre d'accueil de la fondation pour enfants déshérités) et la construction d'un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences basées sur le genre à Adiaké.

Quatre (4) milliards de FCfa doivent être mobilisés afin de bâtir ces infrastructures. " Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa a été sollicitée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et certaines Ong qui luttent contre les violences basées sur le genre afin d'apporter son appui et son soutien pour la prise en charge des femmes victimes de violences. Sensible à cette cause, elle a décidé à travers sa fondation de construire un centre d'accueil pour les femmes ", avait confié le 21 février 2022, Nadine Sangaré, directrice Côte d'Ivoire de la Fondation Children of Africa au cours d'une conférence de presse à Cocody.

Ce centre pourra accueillir non seulement des femmes mais aussi leurs enfants. C'est pourquoi l'architecte Adou Benié prévoit la réalisation de chambres individuelles, de chambres doubles, des dortoirs pour accueillir les enfants des femmes qui y trouveront un refuge.

S'agissant du thème de ce dîner-gala, il porte sur l'avenir de l'Afrique. " Africa is the future ". L'enfant, occupant une place de choix dans les activités de la fondation, fait partie de cet avenir. C'est pourquoi la fondation entend poursuivre son œuvre entamée il y a plus de 20 ans. Une œuvre visant à assurer à l'enfant un meilleur avenir.

Pour les organisateurs, parler d'enfants, c'est se tourner vers l'avenir. Leur donner toujours des chances de compter sur eux dans l'Afrique de demain. Et c'est ce concept qui va se décliner sur le contenu de la soirée.

Georges Momboye aura l'occasion de planter le décor du concept africain à travers une chorégraphie. C'est un programme féerique que la Fondation Children of Africa entend offrir aux 900 convives de cette soirée. Outre les prestations d'artistes nationaux et internationaux, il y aura une tombola et une vente d'objets aux enchères.

Signalons que les fonds recueillis des précédentes éditions ont permis de réaliser, entre autres, l'Hôpital mère-enfant de Bingerville, des Maisons d'accueil pour enfants en détresse à l'intérieur du pays, la construction d'un groupe scolaire à Abobo.