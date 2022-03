Sénégal: Une conférence internationale sur la mutualité, mardi, à Diamniadio

Dakar — La ville de Diamniadio abritera à partir de mardi une conférence internationale sur la mutualité africaine, annonce un communiqué reçu à l'APS.

La rencontre se tiendra au ministère du Développement communautaire en présence d'une cinquantaine de participants venus de plusieurs pays.

Des centaines d'autres suivront les travaux de la conférence, via Internet. Elle est organisée par l'Association internationale de la mutualité (AIM) et ses partenaires, sur le thème : "Atteindre la couverture maladie universelle en Afrique par les mutuelles et articuler de nouveaux partenariats entre mouvements sociaux, acteurs économiques et pouvoirs publics".

"L'accès à la protection sociale et à la santé reste un défi dans le continent, car très peu de personnes ont accès aux régimes de protection pertinents et les systèmes de santé restent mal équipés, tant en termes d'infrastructures sanitaires que de professionnels de la santé", explique le communiqué.

L'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation internationale du travail communiquent fréquemment sur l'élaboration de bonnes politiques de protection sociale, souligne-t-il.

Le texte précise que l'un des objectifs de la conférence est de "créer des systèmes de santé et de protection sociale résilients, à partir d'une coopération multi-acteurs basée sur une définition précise des rôles de chacun afin de sortir de la crise".

La conférence aura lieu à la suite de celle tenue dans la capitale togolaise, laquelle, organisée les 22 et 23 janvier 2019, a abouti à l'adoption de la plateforme dite de Lomé, un document promu par le mouvement mutualiste africain et soutenu par le monde mutualiste international, selon le communiqué.

L'AIM est l'association faîtière des mutuelles de santé à but non lucratif, des fonds d'assurance maladie et des financeurs de soins de santé d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine, avec 55 membres issus de 28 pays.

La conférence, présidée par le ministre sénégalais du Développement communautaire, Samba Ndiobène Kâ, aboutira à l'adoption d'un texte consensuel. Celui-ci présentera les points de vue et les conseils des mutuelles sur la manière de façonner de nouveaux partenariats pour accroître la couverture sanitaire universelle en Afrique.