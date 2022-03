Sénégal: Ligue 1 - Teungueth FC-AS Pikine, Guédiawaye FC-Casa Sports, les attractions de la 13e journée

Dakar — Le derby de la région de Dakar entre Teungueth FC et l'AS Pikine, et la rencontre de Guédiawaye FC avec le Casa Sports sont les affiches les plus attractives de la 13e journée de la Ligue 1 sénégalaise.

Le derby prévu samedi à 16 h 30 au stade Ngalandou-Diouf s'annonce rude. Depuis quelques années, les rencontres entre les Rufisquois et les Pikinois sont âprement disputées.

Mal en point depuis le début de la saison, l'équipe de Tengueth FC va tenter de progresser dans le classement, dont elle occupe la 7e place, ce qui ne serait pas facile pour le champion en titre du Sénégal.

L'AS Pikine, deuxième, est l'une des formations les plus en vue de la saison. Elle est restée invaincue depuis le 26 décembre et revient de deux victoires, face à l'US Gorée et au Ndiambour.

La rencontre du leader, Guédiawaye FC, avec le Casa Sports est l'un des matchs les attendus. Promue cette année en Ligue 1, l'équipe de Guédiawaye est en train de créer la surprise en tentant de s'emparer du fauteuil du leader.

Dimanche, les protégés de Souleymane Diallo vont essayer, face au Casa Sports, de maintenir leur rang au classement. Les Ziguinchorois n'ont gagné aucun match depuis deux mois, ils n'ont enregistré aucune défaite non plus depuis le début de la saison.

Le programme de la 13e journée :

- Samedi à 16 h 30, au stade Fodé-Wade (Saly-Portudal) : Mbour Petite Côte-Génération Foot

- Samedi à 16 h 30, au stade Ngalandou-Diouf (Rufisque) : Tengueth FC-AS Pikine

- Samedi à 16 h 30, au stade Alassane-Djigo (Pikine) : Dakar Sacré-Cœur-Linguère

- Dimanche à 16 h 30, au stade municipal de Mbao : US Gorée-Diambars

- Dimanche à 16 h 30, au stade Amadou-Barry (Guédiawaye) : Guédiawaye FC-Casa Sports

- Dimanche à 16 h 30, au stade Alboury-Ndiaye (Louga) : Ndiambour-AS Douanes

- Dimanche à 16 h 30, au stade Maniang-Soumaré (Thiès) : CNEPS Excellence-Jaraaf.