Sénégal: Distinction - Oumar Pène remporte le prix Cœur Musiques du Monde 2022 de l'Académie Charles Cros (link is external)

C'est encore une fierté pour le monde de la culture sénégalaise. Après le prix Goncourt remporté par Mohamed Mbougar Sarr en novembre 2021, avec son livre " La plus secrète mémoire des hommes ", ou encore Boubacar Boris Diop pour le prix américain Neustadt International, c'est au tour du Lead vocal du Super Diamono d'être honoré.

Oumar Pène a remporté le prix Coups de Cœur Musiques du Monde 2022 de l'Académie Charles Cros (link is external), récompensant chaque année plusieurs projets mettant à l'honneur la diversité musicale du monde. L'information a été donnée par le chanteur lui-même sur sa page Facebook.

Après avoir reçu ladite distinction au Musée des Confluences à Lyon (France), le chanteur compositeur Sénégalais s'est réjoui par ces mots : " Ce 10 mars j'ai eu l'honneur d'être primé par l'ACADÉMIE CHARLES CROS pour le prix " COUPS DE CŒUR " MUSIQUE DU MONDE 2022. Je dédie ce prix à mes camarades étudiants au Sénégal et dans le monde, notamment à Lyon. Je dédie ce prix au peuple Sénégalais qui m'a soutenu dans les moments difficiles et de joie ".

Et d'ajouter : " Merci aux étudiants de Lyon et au Consul Général du Sénégal à Lyon pour son accueil chaleureux. Merci à ma femme, à mon frère et ami Oumar Wade et à tout le Super Diamono, à l'AFSUD SENEGAL et à mes collaborateurs en France et dans le monde. "