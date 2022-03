Ile Maurice: Cour suprême - L'eau s'est encore infiltrée dans le bâtiment flambant neuf

On nous avait fait comprendre que le problème d'infiltration d'eau à la New Court House avait été réglé et que le bâtiment était aussi sec que le désert. Mais c'était le cas avant les grosses pluies qui se sont abattues sur Port-Louis mercredi. Pluies qui auraient encore une fois réussi à trouver leur chemin à l'intérieur du bâtiment. Cela aurait occasionné un branle-bas de combat à tous les niveaux.

Nous avons voulu en obtenir confirmation auprès du ministère des Infrastructures publiques qui est responsable de la maintenance de la New Court House. Malheureusement, l'attaché de presse, Shanmooga Allagapen, a tout simplement bloqué notre journaliste sur WhatsApp. Le ministre Bobby Hurreeram n'a pas non plus répondu à notre appel, ni à notre message.

À Landscope, qui est l'Implementing Agency du projet de la New Court House, Naila Hanoomanjee nous affirme qu'à hier, elle n'avait reçu aucune plainte écrite de la Cour suprême tout en nous conseillant de voir directement avec l'institution judiciaire. Ce que nous avons fait. Le haut fonctionnaire vers qui l'on nous a dirigé nous a demandé de le rappeler plus tard. Ce que nous avons fait. Mais nous n'avons pas pu rentrer en contact avec lui.

Chez Landscope toujours, on relativise en nous disant que comme tout nouvel édifice, il y a un "teething problem" au début qui sera remédié par le "contracteur" (on ne sait lequel). Interrogé, l'ingénieur civil et député Osman Mahomed explique : "Il y a ce qu'on appelle les défauts mineurs que tout "contracteur" doit résoudre pendant la defects liability period. Mais dans ce cas précis, étant donné l'importance du bâtiment et afin de minimiser les risques d'aggravation avec le temps, je suggère qu'une enquête soit initiée par un ingénieur compétent et indépendant pour découvrir les causes de ces soucis et y remédier au plus vite dans l'intérêt des usagers du bâtiment et du contribuable."

Un avocat habitué de la Cour suprême se dit scandalisé. "C'est un manque absolu de respect du gouvernement envers notre Cour suprême que de ne pas avoir effectué la supervision nécessaire lors de l'érection du bâtiment et ensuite en laissant les problèmes s'aggraver éventuellement. Je crois que l'on était bien mieux dans le vieux bâtiment en fin de compte."