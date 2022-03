Ile Maurice: Flambée des prix - Les petits entrepreneurs plient sous les coûts

La hausse continuelle des prix n'affecte pas que le panier des ménages mais aussi les petits entrepreneurs qui tentent de joindre les deux bouts.

La cherté de la vie et les revenus moindres font que la demande pour certains produits baisse. Des entrepreneurs se retrouvant dans ce cas évitent d'augmenter leurs prix pour ne pas perdre davantage de clients. Zohraa Ramputh témoigne. Elle propose des samoussas, catless, beignets de fromage, entre autres en-cas mais elle note bien moins de commandes.

"Cela fait déjà presque trois semaines que je ne travaille pas. Même quand je reçois des commandes, le volume est moindre. Un client qui commandait 40 à 50 pièces demande moins de la moitié. Et je ne peux pas augmenter mes prix", confie-t-elle. Avec la hausse des prix des ingrédients, sa situation est encore plus difficile. D'ailleurs, elle a dû arrêter des produits plus coûteux comme des brochettes. Ses profits étant minimes, elle ne prend que des commandes de 25 pièces ou plus.

Elzie Polydor, gérante de la pâtisserie Elz's making, abonde dans le même sens. "Il faut travailler beaucoup pour un petit profit. C'est très difficile. Je me mets dans la peau des clients. Le prix de presque tous mes ingrédients, tels que le sucre, le beurre, a augmenté.". Elle a lancé son petit business durant le confinement de mars 2021. Son époux travaillait avec elle mais il a dû trouver un autre emploi. Elle ne peut pas compter sur cette activité pour vivre. Elle fait tout pour livrer ses produits aux clients, même si le carburant a augmenté. Toutefois, elle ne compte pas baisser les bras. "Je fonce", dit-elle. Luilette Kasseean produit des épices, achards et autres condiments et a dû revoir ses prix à la hausse pour pouvoir avoir un profit juste.