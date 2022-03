Gambie: La Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC) recommande le renvoi et des poursuites judiciaires contre Gorgui Mboob, le chef de la brigade anticriminelle

Le commandant de la tristement célèbre Brigade Anticriminelle de la Police de la Gambie devrait être poursuivi en justice pour les sévices et brutalités infligés à Mr Ousman Sabally, ancien enseignant de Saint Augustine High School, selon le rapport de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC).

" Gorgui Mboob a reconnu que la Police a participé à la mise en scène orchestrée par le gouvernement afin de minimiser leurs responsabilités lors des manifestations. Ils avaient en particulier l'intention d'induire la Commission d'Investigations en erreur sur les responsabilités de la police dans les évènements du 10 et 11 Avril 2000 " déclare le rapport.

" Apres sa convocation pour témoigner devant la Commission d'Investigations, il a été menacé et sommé par ses officiers supérieurs de ne pas révéler les noms de ses collègues. "

" Il lui a été ordonné de raconter des fables et contre-vérités lors de son témoignage devant la Commission d'Investigations. Il a également tenté d'induire en erreur la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC). Les investigateurs ont découvert qu'il avait dit des contre-vérités en deux occasions précédentes " a déclaré le rapport.

" Il a reconnu que lui et d'autres agents de police, notamment l'Inspecteur Darboe, ont falsifié leurs témoignages, et ce, en vue de dissimuler l'étendue du rôle de la police dans les manifestations du 10 et 11 Avril 2000. "

Le rapport indique également que Jai Sowe, le Commandant du Commissariat de Police de Banjul, a autorisé sans motif valable la fourniture d'armes et de munitions aux agents de police, notamment Gorgui Mboob, Yorro Mballow et Ousman Cham.

" Gorgui Mboob et les autres agents de police, notamment l'Inspecteur Darboe, Modou Lamin Fatty, Abdoulie Bah, Modou Cham et Modou Gajaga ont fait preuve de mépris total pour les autorités administratives de l'école, et ce, en entrant sans motif valable dans les bâtiments de St. Augustine High School et en lançant de manière inconsidérée et imprudente une bouteille de gaz lacrymogène dans une salle de classe pleine d'étudiants. "

" Lors de la manifestation, Gorgui Mboob a commis une agression sur Mr Ousman Sabally, un enseignant, en lui assenant des coups avec son bâton et la crosse de son revolver, lui infligeant ainsi de sérieuses blessures. "

" Gorgui Mboob et les autres agents ont ouvert le feu, et ce, sans aucune justification sur un bâtiment de St. Augustine High School, causant des dommages matériels et des blessures à trois étudiants. Les trois étudiants blessés et identifiés sont Babucarr Jagana, Omar Sosseh et Ebrima Darboe. "

" Gorgui Mboob et l'Inspecteur Darboe ont pris part au complot tissé par les services de sécurité de l'état qui visait à dissimuler l'ampleur de la participation de la police, et ce, non seulement à travers la destruction et la fabrication d'éléments de preuve, mais aussi en faisant des témoignages fictifs concoctés de toutes pièces devant la 'Commission d'Investigations sur les Troubles Publiques du 10 et 11 Avril 2000'. Ce complot avait pour objectif de duper et d'induire la Commission d'investigations en erreur. "

En vue de ce qui précède, la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC) recommande que Gorgui Mboob soit poursuivi en justice pour l'agression et blessures infligées à Ousman Sabally. La Commission recommande également qu'il soit interdit d'exercer dans la fonction publique pendant une période de 5 ans.

Tous les agents de police présents sur les lieux de St. Augustine High School avec Gorgui Mboob, notamment Modou Lamin Fatty, Abdoulie Bah, Modou Cham et Modou Gajaga devraient faire face à des procédures disciplinaires internes dans l'éventualité où ils continueraient d'exercer dans la fonction publique " soutient le rapport.