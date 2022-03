Afrique du Nord: La Mauritanie veut bénéficier de l'expérience marocaine en matière d'aménagement du territoire et de politique de la ville (ministre)

Rabat — La Mauritanie veut bénéficier de l'expérience marocaine en matière d'aménagement du territoire et de politique de la ville, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre mauritanien de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, Sid Ahmed Ould Mohamed.

"Le Maroc connaît un développement remarquable dans les domaines de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et nous voulons bénéficier de l'expérience marocaine notamment en matière de lutte contre les bidonvilles en milieu urbain", a souligné M. Ould Mohamed dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, en marge de la huitième session de la Haute commission mixte maroco-mauritanienne, co-présidée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch et le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal Messoud.

La Mauritanie aspire également à tirer profit de l'expérience marocaine dans d'autres domaines, dont l'aménagement des villes et des espaces verts, a-t-il précisé, rappelant les spécificités climatiques communes entre les provinces du sud du Royaume et les villes mauritaniennes.

Il a aussi plaidé pour le renforcement du partenariat entre les deux départements à travers l'échange d'expériences et d'expertises, faisant savoir que les travaux de la haute commission mixte maroco-mauritanienne seront marqués par la signature de conventions de coopération dans le domaine de la politique de la ville et de l'aménagement du territoire.

Pour sa part, Mme El Mansouri a passé en revue, lors de cette rencontre, les principaux programmes et chantiers lancés par le Maroc en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, citant, entre autres, le programme "villes sans bidonvilles".

Elle a, en outre, exprimé la disposition du Maroc à faire bénéficier la Mauritanie de son expérience dans ce domaine, insistant sur l'importance de promouvoir davantage le partenariat avec le ministère mauritanien.

Les travaux de la huitième session de la haute commission mixte maroco-mauritanienne se sont ouverts vendredi matin à Rabat.

Cette session constitue une occasion d'examiner de nouveaux horizons pour la consolidation des relations de coopération entre le Maroc et la Mauritanie, et une opportunité d'asseoir des partenariats fructueux dans de nombreux domaines, conformément aux Orientations des Chefs d'Etat des deux pays, SM le Roi Mohammed VI, et Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.