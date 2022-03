Afrique: Les ODD au centre d'une rencontre de communication entre l'institution du médiateur du Royaume et le SNUD au Maroc

Rabat — L'Institution du Médiateur du Royaume a tenu, vendredi à Rabat, une rencontre de communication avec le Système des Nations Unies pour le développement (SNUD) au Maroc, sous le thème "Les objectifs du développement durable nous rassemblent".

Selon un communiqué de l'Institution du Médiateur du Royaume, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'institution visant à favoriser la communication avec les différents acteurs et partenaires et à encourager la participation aux divers grands programmes internationaux et initiatives de management, dans le sillage d'une perspective de développement durable qui concerne le développement de notre pays et ce, en harmonie avec les objectifs, la vision et les domaines d'intervention de l'institution.

Cet événement, poursuit le communiqué, a pour objectif de favoriser l'ouverture de cette institution sur le SNUD au Maroc, d'encourager le partage de leur expertise en lien avec les besoins du développement durable, d'instaurer les bases et les instruments pour une interaction positive et créative avec ce système, conformément au contenu du nouveau modèle de développement, surtout en ce qui concerne la réponse aux demandes pressantes et attentes croissantes des citoyens.

Ce partage doit compléter les objectifs et finalités du "Programme de développement durable à l'horizon 2030" pour consacrer les déterminants de la gouvernance sage et la souveraineté des principes de l'égalité et de la non discrimination, instaurer la justice sociale et financière et accompagner les évolutions nationales et internationales, a souligné la même source.

Le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, qui s'exprimait lors de cette rencontre, a fait remarquer que les conclusions des rapports de l'institution constituent l'un des mécanismes d'accompagnement et d'orientation de l'administration, en mettant en exergue de nombreuses pratiques qui figurent parmi les facteurs structurels profonds affectant la performance du service public, rapporte le communiqué.

L'examen des divers aspects de ces résultats apporterait plus de soutien dans le traitement des questions soulevés par le programme de développement durable et donnerait plus de chances de succès aux différents projets de développement, a estimé M. Benalilou.

Pour sa part, la Coordonnatrice résidente du SNUD au Maroc, Sylvia-Lopez Ekra, a mis l'accent sur la nécessité d'établir un nouveau contrat social, notamment dans le contexte de l'épidémie, en conformité avec les axes du nouveau modèle de développement du Royaume et l'Agenda 2030 des Nations Unies pour ne laisser personne à la traîne.

Elle a exprimé, dans ce sens, la disposition du SNUD au Maroc, avec ses différentes composantes, à appuyer et à élaborer des initiatives conjointes pour faire avancer ce partenariat, à travers le renforcement des compétences et l'échange d'expertises, notamment dans le cadre de la coopération Sud-Sud, et en facilitant l'accès des groupes les plus vulnérables aux mécanismes de l'institution.

Cette rencontre a été marquée par la participation des représentants des fonds, des agences, des programmes et des organes du Système des Nations Unies pour le développement au Maroc.