Algérie: Covid-19 - Benbouzid à la réunion des ministres africains de la Santé sur la vaccination

Alger — Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a pris part, jeudi, par visioconférence à une réunion de haut niveau des ministres africains de la Santé sur l'accélération de la cadence de vaccination contre la pandémie (Covid-19), a indiqué, vendredi, un communiqué du ministère de la Santé.

Cette rencontre intervient après le sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine (UA) tenu en février dernier et consacré à l'examen de la situation pandémique en Afrique.

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont convenu de poursuivre "l'action commune de manière efficiente et efficace et de renforcer la coordination entre les pays membres".

Le Sommet de février a porté essentiellement sur les stratégies de mise en oeuvre de cet objectif pour "atteindre un taux de vaccination de 70% de la population globale en Afrique à la fin juin 2022, et parvenir à l'immunité collective", ajoute le communiqué.

Pour rappel, l'UA et les centres africains de lutte et de prévention contre les maladies et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) continuent d'appuyer les pays membres dans la mise en oeuvre de leurs stratégies d'accélération de la vaccination anti-covid pour protéger les vies humaines et relancer l'économie.